https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто

Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто

Портал "Автовзгляд" рассказал о пяти самых частых ошибках водителей при покупки новых автомобилей. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T04:58

2021-02-25T04:58

2021-02-25T04:58

россия

авто

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал о пяти самых частых ошибках водителей при покупки новых автомобилей.Издание подчеркивает, что при покупке новой машины необходимо отказаться от покупок у "серых" дилеров. Официальные автосалоны тесно сотрудничают с дистрибьюторами, поэтому при продаже ведут себя порядочнее своих "серых" коллег. Последних, как пишет портал, сложнее привлечь к ответственности в случае возникновения проблем, так как на них невозможно пожаловаться представителям автопроизводителя. Авторы материала отмечают, что брать машину из имеющихся в наличии, как делают многие водители, не стоит, потому что в таком случае автолюбитель может переплатить до нескольких сотен тысяч рублей за ненужные опции. Правильнее заказать машину с конфигурацией под себя и подождать, советует портал.Издание предостерегает от невнимательного отношения к заполнению документов, напоминая о важности этой процедуры. Портал советует внимательно изучить пункты об итоговой стоимости авто, сроках передачи транспортного средства клиента и ответственности дилера.Кроме того, издание рекомендует не забыть попросить скидку при покупке, а также внимательно изучить автомобиль на предмет повреждений, неисправностей и соответствия заказу при передаче машины покупателю.

https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html

https://ria.ru/20210220/avto-1598258960.html

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россия, авто, общество