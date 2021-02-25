https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html
Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
Портал "Автовзгляд" рассказал о пяти самых частых ошибках водителей при покупки новых автомобилей. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T04:58
2021-02-25T04:58
2021-02-25T04:58
россия
авто
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал о пяти самых частых ошибках водителей при покупки новых автомобилей.Издание подчеркивает, что при покупке новой машины необходимо отказаться от покупок у "серых" дилеров. Официальные автосалоны тесно сотрудничают с дистрибьюторами, поэтому при продаже ведут себя порядочнее своих "серых" коллег. Последних, как пишет портал, сложнее привлечь к ответственности в случае возникновения проблем, так как на них невозможно пожаловаться представителям автопроизводителя. Авторы материала отмечают, что брать машину из имеющихся в наличии, как делают многие водители, не стоит, потому что в таком случае автолюбитель может переплатить до нескольких сотен тысяч рублей за ненужные опции. Правильнее заказать машину с конфигурацией под себя и подождать, советует портал.Издание предостерегает от невнимательного отношения к заполнению документов, напоминая о важности этой процедуры. Портал советует внимательно изучить пункты об итоговой стоимости авто, сроках передачи транспортного средства клиента и ответственности дилера.Кроме того, издание рекомендует не забыть попросить скидку при покупке, а также внимательно изучить автомобиль на предмет повреждений, неисправностей и соответствия заказу при передаче машины покупателю.
https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Портал "Автовзгляд
" рассказал о пяти самых частых ошибках водителей при покупки новых автомобилей.
Издание подчеркивает, что при покупке новой машины
необходимо отказаться от покупок у "серых" дилеров. Официальные автосалоны тесно сотрудничают с дистрибьюторами, поэтому при продаже ведут себя порядочнее своих "серых" коллег. Последних, как пишет портал, сложнее привлечь к ответственности в случае возникновения проблем, так как на них невозможно пожаловаться представителям автопроизводителя.
Авторы материала отмечают, что брать машину из имеющихся в наличии, как делают многие водители, не стоит, потому что в таком случае автолюбитель может переплатить до нескольких сотен тысяч рублей за ненужные опции. Правильнее заказать машину с конфигурацией под себя и подождать, советует портал.
Издание предостерегает от невнимательного отношения к заполнению документов, напоминая о важности этой процедуры. Портал советует внимательно изучить пункты об итоговой стоимости авто, сроках передачи транспортного средства клиента и ответственности дилера.
Кроме того, издание рекомендует не забыть попросить скидку при покупке, а также внимательно изучить автомобиль на предмет повреждений, неисправностей и соответствия заказу при передаче машины покупателю.