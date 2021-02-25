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"Россия не Австралия". Чем закончится противостояние с Facebook
"Россия не Австралия". Чем закончится противостояние с Facebook
Канада и Австралия объявили войну Facebook, обязав соцсеть делиться доходами от рекламы. Марк Цукерберг вызов принял, но пострадали пользователи. Больше недели... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:00
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россия
дональд трамп
руперт мердок
google
джо байден
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франция
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австралия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Канада и Австралия объявили войну Facebook, обязав соцсеть делиться доходами от рекламы. Марк Цукерберг вызов принял, но пострадали пользователи. Больше недели они не могут читать новости местных изданий через соцсеть. Противостояние интернет-компаний с Канберрой, как выяснило РИА Новости, внезапно затронуло и Россию. Канадская формула"Оттава в авангарде битвы против Facebook и Google. Мы не отступим, даже если технологические гиганты заблокируют весь контент. Канада пойдет дальше Австралии", — пообещал министр наследия Канады Стивен Гильбо, курирующий разработку закона о взаимодействии новостных интернет-агрегаторов с местными издателями. Законодатели создадут так называемую канадскую формулу — свод юридических положений, обязывающий интернет-гиганты платить "справедливую цену" за размещение публикаций локальных СМИ. Гильбо пояснил: канадские журналисты давно бьют тревогу и жалуются на падение доходов из-за действий соцсетей и новостных агрегаторов. "Если мы обяжем "большую двойку" — Facebook и Google — платить, то наши СМИ заработают дополнительно до 490 миллионов долларов. Обратная ситуация, особенно в условиях пандемии, чревата дальнейшим падением доходов и рабочих мест в медиасфере", — объяснил канадский министр. Опыт Австралии, обязывающий Facebook и Google заключать сделки с новостными агентствами и отчислять им средства за контент, канадцы хотят взять за основу. Но, учитывая специфику местных СМИ, адаптируют "австралийский кейс" под себя. Гильбо отметил и подход Франции к этой теме — более деликатный, в отличие от ультиматумов австралийских властей. Париж призывает "большую двойку" заранее договариваться с местными журналистами об использовании контента. "Мы пока решаем, какая модель для нас лучше. Полагают, что скоро пять, десять, пятнадцать стран примут аналогичные правила. Пойдет ли Facebook на разрыв отношений с Германией или Францией так же легко, как с Австралией или Канадой?" — задался вопросом Гильбо. Цифровой кодекс Канберры"Австралийский случай", на который ссылаются канадские власти, всколыхнул медиаиндустрию в начале февраля. Канберра разработала законопроект, обязывающий социальные сети и поисковые сервисы платить СМИ за показ местных новостей. Документ под названием "Кодекс ведения переговоров с новостными медиа и цифровыми платформами" призывает "большую двойку" заключать с австралийскими СМИ контракты и выплачивать авторские гонорары. Бонусы полагаются даже за размещение ссылок на новостные статьи. Facebook и Google сперва возмутились и обвинили австралийские власти в лоббировании интересов медиамагната Руперта Мердока. Он владеет ведущими СМИ в Америке и Европе, но наиболее весомые активы у него в Австралии. Мердок из Мельбурна, на родине ему легче отстаивать бизнес-интересы и влиять на власть. Пользователи соцсетей не раз язвительно называли австралийское правительство "подразделением медиахолдинга Мердока News Corp". Интернет-гиганты заявили, что магнат хочет нажиться на новом законе. Австралийские власти пояснили: разработку закона ведут с подачи комитета по надзору за конкуренцией и потребительскими правами. Этот орган много лет наблюдает и оценивает, как Google и Facebook действуют на местном онлайн-рынке. В 2019 году его сотрудники представили доклад о том, как интернет-гиганты отбирают прибыль у локальных СМИ. Больше всего австралийских журналистов возмущает то, что рекламодатели отказываются от сотрудничества с медиа в пользу соцсетей и поисковиков, говорится в документе. "Большая двойка" парировала: такая ситуация характерна для любой страны. Пользователи делятся на страницах новостями. Как правило, большинство ссылок — медиаконтент стран, откуда люди ведут аккаунты. В таком случае Google и Facebook во всех государствах присваивают себе доходы от рекламы, сделала вывод Канберра. "Сложный выбор" FacebookЗаконопроект прошел все этапы обсуждения, и 24 февраля австралийские парламентарии его утвердили. О серьезном пересмотре и правке документа не может быть и речи, предупредили они. Но еще до утверждения новых положений Google согласился на уступки: на той неделе он заключил трехлетний контракт с News Corp. Мердок получит отчисления за выдачу в поисковике материалов собственных СМИ. Речь не только об австралийских медиа. Google добился права на использование контента ведущих американских и британских медиа, принадлежащих медиамагнату. Австралийские журналисты выяснили: за три года интернет-гигант заплатит News Corp до десяти миллионов долларов. Facebook не уступил и пошел на обострение. Закон пока не принят, но соцсеть заблокировала австралийским пользователям доступ к новостям. Поделиться контентом местных СМИ они тоже не смогут. В бан попали страницы медучреждений и ведомств, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Власти обвинили платформу в шантаже, но она объяснилась. "Непонимание австралийских властей, как строятся отношения между Facebook и издателями, завело всех в тупик. Мы оказались перед выбором: выполнять странный закон или перекрыть доступ к новостному контенту на наших платформах в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", — говорится в сообщении соцсети. Временный компромисс все же нашли. Австралийские власти пообещали не давить на соцсеть и позволить ей самостоятельно договариваться со СМИ. Марк Цукерберг переговорами доволен. Случайный удар по РоссииБлокировка в Facebook австралийских СМИ неожиданно затронула и Россию. Так, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля обнаружил, что все ссылки на публикации издания в соцсети попали в бан. "Facebook ошибочно посчитал Russia Beyond австралийским изданием. Почему? Сложный вопрос даже для самой соцсети. Мы обратились в техподдержку, но долго дожидались ответа. Постили на странице издания мемы типа: "Facebook, выучи географию: Россия — это не Австралия". Подключили специалистов российского представительства. Но это мало помогло. Трафик просел на сорок процентов", — рассказывает Пуля.Через неделю Facebook наконец ответил журналистам. Специалисты техподдержки признали ошибку, но пояснили: разблокируют ресурс не сразу, а после того, как бан снимут со всех австралийских СМИ. До сих пор, по признанию Пули, доступ к изданию закрыт, хотя австралийские власти и соцсеть пришли к компромиссу. "Facebook проще перестраховаться и заблокировать все, что связано с Австралией. Единственное, что у Russia Beyond с этой страной общего, — один из наших админов несколько лет работал из Канберры. Сейчас он сотрудничает с нами из Венгрии. Но все эти детали мы указали на странице. Поэтому странно, почему нас приняли за австралийский медиаресурс", — недоумевает Пуля. Цифровой суверенитетСтарший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин полагает, что дискуссия между властями и технологическими гигантами обострилась после блокировки Дональда Трампа в Twitter и Facebook. "Интернет-компании дискредитировали себя неоднозначной политикой. Кейс с баном Трампа показал государствам, что такое технологическое давление и цензура. По сути, частные компании отправили в политическое небытие бывшего президента и уничтожили его как информационную личность. Опасения австралийских и канадских властей связаны как раз с тем, что соцсети фрагментируют интернет. А это чревато политическими последствиями", — рассуждает Кошкин. Бан Трампа подтолкнул государства объявить борьбу с монополиями цифровых гигантов, полагает собеседник агентства. "Джо Байден пытается отыграть ситуацию и говорит о доверии в интернете. Но конфликт слишком далеко зашел, и быстро объединить людей хотя бы в соцсети невозможно. Нужно общественное обсуждение. Причем участвовать должны все стороны: и политики, и интернет-гиганты, и пользователи". Собеседники агентства сходятся во мнении, что пока конструктивный диалог о будущем между странами и интернет-компаниями не получается: все прибегают к шантажу. Но очевидно главное — власти продолжат очерчивать границы государств и в цифровом пространстве.
https://ria.ru/20210122/twitter-1594057888.html
https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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россия, дональд трамп, руперт мердок, google, джо байден, марк цукерберг, франция, канада, австралия, сша, париж, twitter, технологии, в мире, политика

"Россия не Австралия". Чем закончится противостояние с Facebook

08:00 25.02.2021 (обновлено: 18:53 25.02.2021)
 
© AP Photo / Rick RycroftТитульные листы австралийских газет в Сиднее
Титульные листы австралийских газет в Сиднее - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Rick Rycroft
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Канада и Австралия объявили войну Facebook, обязав соцсеть делиться доходами от рекламы. Марк Цукерберг вызов принял, но пострадали пользователи. Больше недели они не могут читать новости местных изданий через соцсеть. Противостояние интернет-компаний с Канберрой, как выяснило РИА Новости, внезапно затронуло и Россию.

Канадская формула

"Оттава в авангарде битвы против Facebook и Google. Мы не отступим, даже если технологические гиганты заблокируют весь контент. Канада пойдет дальше Австралии", — пообещал министр наследия Канады Стивен Гильбо, курирующий разработку закона о взаимодействии новостных интернет-агрегаторов с местными издателями.
Законодатели создадут так называемую канадскую формулу — свод юридических положений, обязывающий интернет-гиганты платить "справедливую цену" за размещение публикаций локальных СМИ. Гильбо пояснил: канадские журналисты давно бьют тревогу и жалуются на падение доходов из-за действий соцсетей и новостных агрегаторов.
"Если мы обяжем "большую двойку" — Facebook и Google — платить, то наши СМИ заработают дополнительно до 490 миллионов долларов. Обратная ситуация, особенно в условиях пандемии, чревата дальнейшим падением доходов и рабочих мест в медиасфере", — объяснил канадский министр.
Опыт Австралии, обязывающий Facebook и Google заключать сделки с новостными агентствами и отчислять им средства за контент, канадцы хотят взять за основу. Но, учитывая специфику местных СМИ, адаптируют "австралийский кейс" под себя.
Гильбо отметил и подход Франции к этой теме — более деликатный, в отличие от ультиматумов австралийских властей. Париж призывает "большую двойку" заранее договариваться с местными журналистами об использовании контента.
"Мы пока решаем, какая модель для нас лучше. Полагают, что скоро пять, десять, пятнадцать стран примут аналогичные правила. Пойдет ли Facebook на разрыв отношений с Германией или Францией так же легко, как с Австралией или Канадой?" — задался вопросом Гильбо.
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Цифровой кодекс Канберры

"Австралийский случай", на который ссылаются канадские власти, всколыхнул медиаиндустрию в начале февраля. Канберра разработала законопроект, обязывающий социальные сети и поисковые сервисы платить СМИ за показ местных новостей. Документ под названием "Кодекс ведения переговоров с новостными медиа и цифровыми платформами" призывает "большую двойку" заключать с австралийскими СМИ контракты и выплачивать авторские гонорары. Бонусы полагаются даже за размещение ссылок на новостные статьи.
Facebook и Google сперва возмутились и обвинили австралийские власти в лоббировании интересов медиамагната Руперта Мердока. Он владеет ведущими СМИ в Америке и Европе, но наиболее весомые активы у него в Австралии. Мердок из Мельбурна, на родине ему легче отстаивать бизнес-интересы и влиять на власть. Пользователи соцсетей не раз язвительно называли австралийское правительство "подразделением медиахолдинга Мердока News Corp". Интернет-гиганты заявили, что магнат хочет нажиться на новом законе.
Австралийские власти пояснили: разработку закона ведут с подачи комитета по надзору за конкуренцией и потребительскими правами. Этот орган много лет наблюдает и оценивает, как Google и Facebook действуют на местном онлайн-рынке. В 2019 году его сотрудники представили доклад о том, как интернет-гиганты отбирают прибыль у локальных СМИ. Больше всего австралийских журналистов возмущает то, что рекламодатели отказываются от сотрудничества с медиа в пользу соцсетей и поисковиков, говорится в документе.
"Большая двойка" парировала: такая ситуация характерна для любой страны. Пользователи делятся на страницах новостями. Как правило, большинство ссылок — медиаконтент стран, откуда люди ведут аккаунты. В таком случае Google и Facebook во всех государствах присваивают себе доходы от рекламы, сделала вывод Канберра.
© AP Photo / Julio CortezРуперт Мeрдок
Руперт Мeрдок - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Руперт Мeрдок

"Сложный выбор" Facebook

Законопроект прошел все этапы обсуждения, и 24 февраля австралийские парламентарии его утвердили. О серьезном пересмотре и правке документа не может быть и речи, предупредили они. Но еще до утверждения новых положений Google согласился на уступки: на той неделе он заключил трехлетний контракт с News Corp.
Мердок получит отчисления за выдачу в поисковике материалов собственных СМИ. Речь не только об австралийских медиа. Google добился права на использование контента ведущих американских и британских медиа, принадлежащих медиамагнату. Австралийские журналисты выяснили: за три года интернет-гигант заплатит News Corp до десяти миллионов долларов.
Facebook не уступил и пошел на обострение. Закон пока не принят, но соцсеть заблокировала австралийским пользователям доступ к новостям. Поделиться контентом местных СМИ они тоже не смогут. В бан попали страницы медучреждений и ведомств, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Власти обвинили платформу в шантаже, но она объяснилась.
"Непонимание австралийских властей, как строятся отношения между Facebook и издателями, завело всех в тупик. Мы оказались перед выбором: выполнять странный закон или перекрыть доступ к новостному контенту на наших платформах в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", — говорится в сообщении соцсети.
Временный компромисс все же нашли. Австралийские власти пообещали не давить на соцсеть и позволить ей самостоятельно договариваться со СМИ. Марк Цукерберг переговорами доволен.
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Случайный удар по России

Блокировка в Facebook австралийских СМИ неожиданно затронула и Россию. Так, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля обнаружил, что все ссылки на публикации издания в соцсети попали в бан.
"Facebook ошибочно посчитал Russia Beyond австралийским изданием. Почему? Сложный вопрос даже для самой соцсети. Мы обратились в техподдержку, но долго дожидались ответа. Постили на странице издания мемы типа: "Facebook, выучи географию: Россия — это не Австралия". Подключили специалистов российского представительства. Но это мало помогло. Трафик просел на сорок процентов", — рассказывает Пуля.
Через неделю Facebook наконец ответил журналистам. Специалисты техподдержки признали ошибку, но пояснили: разблокируют ресурс не сразу, а после того, как бан снимут со всех австралийских СМИ. До сих пор, по признанию Пули, доступ к изданию закрыт, хотя австралийские власти и соцсеть пришли к компромиссу.
"Facebook проще перестраховаться и заблокировать все, что связано с Австралией. Единственное, что у Russia Beyond с этой страной общего, — один из наших админов несколько лет работал из Канберры. Сейчас он сотрудничает с нами из Венгрии. Но все эти детали мы указали на странице. Поэтому странно, почему нас приняли за австралийский медиаресурс", — недоумевает Пуля.

Цифровой суверенитет

Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин полагает, что дискуссия между властями и технологическими гигантами обострилась после блокировки Дональда Трампа в Twitter и Facebook.
"Интернет-компании дискредитировали себя неоднозначной политикой. Кейс с баном Трампа показал государствам, что такое технологическое давление и цензура. По сути, частные компании отправили в политическое небытие бывшего президента и уничтожили его как информационную личность. Опасения австралийских и канадских властей связаны как раз с тем, что соцсети фрагментируют интернет. А это чревато политическими последствиями", — рассуждает Кошкин.
Бан Трампа подтолкнул государства объявить борьбу с монополиями цифровых гигантов, полагает собеседник агентства. "Джо Байден пытается отыграть ситуацию и говорит о доверии в интернете. Но конфликт слишком далеко зашел, и быстро объединить людей хотя бы в соцсети невозможно. Нужно общественное обсуждение. Причем участвовать должны все стороны: и политики, и интернет-гиганты, и пользователи".
Собеседники агентства сходятся во мнении, что пока конструктивный диалог о будущем между странами и интернет-компаниями не получается: все прибегают к шантажу. Но очевидно главное — власти продолжат очерчивать границы государств и в цифровом пространстве.
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