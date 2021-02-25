https://ria.ru/20210225/armeniya-1598991797.html

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне обострения ситуации в республике. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:06

2021-02-25T19:06

2021-02-25T20:21

ситуация в армении

россия

никол пашинян

дмитрий песков

владимир путин

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне обострения ситуации в республике.Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства призвал все стороны к сдержанности.В свою очередь, в пресс-службе армянского правительства заявили, что "Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации".Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна.К вечеру оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле здания парламента. Ее лидеры заявили, что акция будет бессрочной.

https://ria.ru/20210225/iskander-1598986392.html

россия

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армения

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ситуация в армении, россия, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, ереван, армения, в мире