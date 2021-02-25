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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне обострения ситуации в республике. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:06
2021-02-25T20:21
ситуация в армении
россия
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне обострения ситуации в республике.Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства призвал все стороны к сдержанности.В свою очередь, в пресс-службе армянского правительства заявили, что "Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации".Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна.К вечеру оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле здания парламента. Ее лидеры заявили, что акция будет бессрочной.
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ситуация в армении, россия, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, ереван, армения, в мире

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

19:06 25.02.2021 (обновлено: 20:21 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне обострения ситуации в республике.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства призвал все стороны к сдержанности.
"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", — добавил представитель Кремля.
В свою очередь, в пресс-службе армянского правительства заявили, что "Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации".
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
К вечеру оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле здания парламента. Ее лидеры заявили, что акция будет бессрочной.
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