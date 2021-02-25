https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна

"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна

Власть премьер-министра Армении висит на волоске. Открытый конфликт Никола Пашиняна с военными вновь заставил людей выйти на улицы. Теперь, когда Генштаб... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:54

2021-02-25T18:54

2021-02-25T23:37

россия

никол пашинян

искандер

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Власть премьер-министра Армении висит на волоске. Открытый конфликт Никола Пашиняна с военными вновь заставил людей выйти на улицы. Теперь, когда Генштаб требует отставки премьера, противостояние в республике оособенно обострилось. Возможен ли государственный переворот, разбиралось РИА Новости. Отставка по требованию"Вооруженные силы Армении терпеливо сносили нападки властей, но всему есть предел. Неэффективное управление и ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели. Мы требуем отставки премьер-министра и предостерегаем от применения силы против народа", — заявил Генштаб Армении.Этот призыв подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян и более сорока высокопоставленных военных. Сильное недовольство силовиков вызвало увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна. "В столь тяжелых для Армении условиях решение об отставке Хачатряна — это антигосударственный шаг", — пояснили они. После прекращения в ноябре боевых действий в Нагорном Карабахе Никол Пашинян считался "хромой уткой". В стране требовали его отставки, обвиняя в военном поражении. Но премьер-министр удержал власть. Армения — парламентская республика, и большинство в законодательном органе принадлежит блоку Пашиняна "Мой шаг". Голосовать за отставку премьера депутаты отказались. Глава правительства продолжил управлять государством, представлял Ереван на переговорах по карабахскому урегулированию. Так, в середине января он встречался в Москве с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Стороны условились восстановить транспортное сообщение на Южном Кавказе. Но внутри Армении критика Пашиняна усиливалась. Люди протестовали. Тем не менее внезапно разгоревшийся публичный конфликт между Генштабом и премьером стал для многих неожиданностью.Происходящее прокомментировали и в Кремле. "Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Эмоции на пределеПашинян отверг ультиматум Генштаба. Действия военных он расценил как попытку госпереворота и призвал сторонников выйти на площадь Республики. А главу Генштаба Пашинян тоже попытался отправить в отставку. "Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти", — уклонился от объяснений премьер.Во второй половине дня сторонники Пашиняна потянулись к главной площади в Ереване. Оппоненты премьера собрались у оперного театра. Когда митингующие сошлись на центральных улицах, вспыхнули потасовки. Полиция едва разняла участников демонстраций. Выйдя к сторонникам, Пашинян заявил: армия подконтрольна народу и главе правительства. И подчеркнул, что полностью владеет ситуацией в стране. "Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго", — прокомментировал он ультиматум Генштаба. Премьер призвал военных открыто обсуждать "наболевшие вопросы": "Внутри страны у нас врагов нет". Генштаб сообщил, что продолжит настаивать на отставке Пашиняна. "Искандеры" подкачали?Противоречия между армией и Пашиняном возникли задолго до вспыхнувшей в сентябре войны в Нагорном Карабахе. Военные критиковали премьер-министра, полагая, что он слишком увлечен внутриэлитными разборками. Боеспособности вооруженных сил, по мнению Генштаба, уделялось недостаточно внимания, заметно сократилось и военное финансирование. После окончания военных действий и перехода под контроль Азербайджана значительных карабахских территорий противоречия усилились. Пашиняна обвиняли в неэффективном управлении. Но до недавнего времени эти споры не выходили за пределы ведомств. Ситуация изменилась в середине февраля. Бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью местному телеканалу задался вопросом: почему российские "Искандеры", стоящие на вооружении армянской армии, задействовали только в последние дни войны и лишь в Шуше. "Зачем мы покупали эти ракеты? Чтобы не использовать в нужный момент? Могу предположить, что боялись ответного удара. "Искандеры" — наши, и мы единственные, кому союзник дал такое оружие", — возмущался Саргсян. Пашинян переложил ответственность на предшественника. "Саргсян знает ответы на многие свои вопросы. Может, он и ответит, почему стрелянные "Искандеры" не взорвались вовремя или взорвались лишь на десять процентов", — откликнулся премьер. Журналисты удивились и спросили: "Разве так бывает, чтобы взорвались на десять процентов?""Не знаю. Может, оружие восьмидесятых годов?" — предположил Пашинян. Вопрос об эффективности российских "Искандеров" переадресовали Генштабу. Замначальника ведомства Тиран Хачатрян опроверг премьера. "Как? "Искандер"? Один выстрел? На десять процентов? Извините, но это несерьезно", — сказал он. Через сутки последовала его отставка. Премьер-министр из Facebook"Конфликты интересов между армянскими элитами были всегда. Столкновение Пашиняна с Генштабом никого не удивило. Непонятно лишь, к чему это приведет. Очевидно, что оппозиционное движение, требующее отставки премьера, расширяется. Но и уход Пашиняна не означает, что жизнь наладится и армяне забудут о поражении в войне", — объясняет РИА Новости директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. Собеседник агентства отмечает, что критика "Искандеров" Пашиняном не направлялась против России. Премьер хотел задеть бывшего президента Саргсяна и даже не подумал, что это вызовет негативную реакцию Москвы. "Пашинян — не военный аналитик. Он бывший журналист, привыкший раздувать события. В отличие от предыдущих властей, решавших внутриэлитные споры за закрытыми дверями, нынешний премьер выносит все на публику. По сути, он и к власти пришел при помощи улицы и Facebook. Но армянские военные увидели в его словах прямые обвинения в непрофессионализме. Они далеки от политики и хайпа в интернете. Отсюда жесткая реакция и требования отставки", — рассуждает Искандарян. Он не берется прогнозировать, чем закончится противостояние. Но полагает, что политическая напряженность в Армении усилится. Столпы безопасностиАрмянский политолог Аршалуйс Мгдесян в беседе с РИА Новости обращает внимание на то, что именно Генштаб помог премьер-министру удержать власть после карабахской войны. "Когда 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня, жители Еревана вышли на улицы и потребовали отставки. Они громили правительственные здания, едва не захватили парламент. Пашинян отсиживался в укромном месте. Порядок в стране навела армия. Премьер устоял. Но заявлениями об "Искандерах" он настраивает военных против себя", — говорит Мгдесян. Генштаб — один из основных силовых столпов, на которых держится государство, в том числе власть премьера, уверен эксперт. И возникший между военным ведомством и Пашиняном конфликт показывает: армия выходит из-под контроля главы правительства. "Силовой институт, по сути, отказался подчиняться. Это первые признаки коллапса государственного управления и всех властных структур", — полагает Мгдесян. Спецслужбы и полиция пока на стороне Пашиняна, добавляет эксперт. Но, судя по обтекаемым комментариям этих ведомств, не исключено, что они могут изменить позицию, если ситуация не разрешится мирно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, искандер, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире, политика