"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна
18:54 25.02.2021 (обновлено: 23:37 25.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Власть премьер-министра Армении висит на волоске. Открытый конфликт Никола Пашиняна с военными вновь заставил людей выйти на улицы. Теперь, когда Генштаб требует отставки премьера, противостояние в республике оособенно обострилось. Возможен ли государственный переворот, разбиралось РИА Новости.
Отставка по требованию
"Вооруженные силы Армении терпеливо сносили нападки властей, но всему есть предел. Неэффективное управление и ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели. Мы требуем отставки премьер-министра и предостерегаем от применения силы против народа", — заявил Генштаб Армении.
Этот призыв подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян и более сорока высокопоставленных военных. Сильное недовольство силовиков вызвало увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна.
"В столь тяжелых для Армении условиях решение об отставке Хачатряна — это антигосударственный шаг", — пояснили они.
После прекращения в ноябре боевых действий в Нагорном Карабахе Никол Пашинян считался "хромой уткой". В стране требовали его отставки, обвиняя в военном поражении. Но премьер-министр удержал власть.
Армения — парламентская республика, и большинство в законодательном органе принадлежит блоку Пашиняна "Мой шаг". Голосовать за отставку премьера депутаты отказались. Глава правительства продолжил управлять государством, представлял Ереван на переговорах по карабахскому урегулированию.
Так, в середине января он встречался в Москве с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Стороны условились восстановить транспортное сообщение на Южном Кавказе.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Но внутри Армении критика Пашиняна усиливалась. Люди протестовали. Тем не менее внезапно разгоревшийся публичный конфликт между Генштабом и премьером стал для многих неожиданностью.
Происходящее прокомментировали и в Кремле. "Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Эмоции на пределе
Пашинян отверг ультиматум Генштаба. Действия военных он расценил как попытку госпереворота и призвал сторонников выйти на площадь Республики.
А главу Генштаба Пашинян тоже попытался отправить в отставку. "Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти", — уклонился от объяснений премьер.
Во второй половине дня сторонники Пашиняна потянулись к главной площади в Ереване. Оппоненты премьера собрались у оперного театра. Когда митингующие сошлись на центральных улицах, вспыхнули потасовки. Полиция едва разняла участников демонстраций.
Выйдя к сторонникам, Пашинян заявил: армия подконтрольна народу и главе правительства. И подчеркнул, что полностью владеет ситуацией в стране. "Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго", — прокомментировал он ультиматум Генштаба.
Премьер призвал военных открыто обсуждать "наболевшие вопросы": "Внутри страны у нас врагов нет".
Генштаб сообщил, что продолжит настаивать на отставке Пашиняна.
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
"Искандеры" подкачали?
Противоречия между армией и Пашиняном возникли задолго до вспыхнувшей в сентябре войны в Нагорном Карабахе. Военные критиковали премьер-министра, полагая, что он слишком увлечен внутриэлитными разборками. Боеспособности вооруженных сил, по мнению Генштаба, уделялось недостаточно внимания, заметно сократилось и военное финансирование.
После окончания военных действий и перехода под контроль Азербайджана значительных карабахских территорий противоречия усилились. Пашиняна обвиняли в неэффективном управлении. Но до недавнего времени эти споры не выходили за пределы ведомств.
Ситуация изменилась в середине февраля. Бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью местному телеканалу задался вопросом: почему российские "Искандеры", стоящие на вооружении армянской армии, задействовали только в последние дни войны и лишь в Шуше.
"Зачем мы покупали эти ракеты? Чтобы не использовать в нужный момент? Могу предположить, что боялись ответного удара. "Искандеры" — наши, и мы единственные, кому союзник дал такое оружие", — возмущался Саргсян.
Пашинян переложил ответственность на предшественника. "Саргсян знает ответы на многие свои вопросы. Может, он и ответит, почему стрелянные "Искандеры" не взорвались вовремя или взорвались лишь на десять процентов", — откликнулся премьер.
Журналисты удивились и спросили: "Разве так бывает, чтобы взорвались на десять процентов?"
© Sputnik / Арам Нерсесян
Протестующие возле Дома правительства в Ереване
"Не знаю. Может, оружие восьмидесятых годов?" — предположил Пашинян.
Вопрос об эффективности российских "Искандеров" переадресовали Генштабу. Замначальника ведомства Тиран Хачатрян опроверг премьера.
"Как? "Искандер"? Один выстрел? На десять процентов? Извините, но это несерьезно", — сказал он.
Через сутки последовала его отставка.
Премьер-министр из Facebook
"Конфликты интересов между армянскими элитами были всегда. Столкновение Пашиняна с Генштабом никого не удивило. Непонятно лишь, к чему это приведет. Очевидно, что оппозиционное движение, требующее отставки премьера, расширяется. Но и уход Пашиняна не означает, что жизнь наладится и армяне забудут о поражении в войне", — объясняет РИА Новости директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.
Собеседник агентства отмечает, что критика "Искандеров" Пашиняном не направлялась против России. Премьер хотел задеть бывшего президента Саргсяна и даже не подумал, что это вызовет негативную реакцию Москвы.
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
"Пашинян — не военный аналитик. Он бывший журналист, привыкший раздувать события. В отличие от предыдущих властей, решавших внутриэлитные споры за закрытыми дверями, нынешний премьер выносит все на публику. По сути, он и к власти пришел при помощи улицы и Facebook. Но армянские военные увидели в его словах прямые обвинения в непрофессионализме. Они далеки от политики и хайпа в интернете. Отсюда жесткая реакция и требования отставки", — рассуждает Искандарян.
Он не берется прогнозировать, чем закончится противостояние. Но полагает, что политическая напряженность в Армении усилится.
Столпы безопасности
Армянский политолог Аршалуйс Мгдесян в беседе с РИА Новости обращает внимание на то, что именно Генштаб помог премьер-министру удержать власть после карабахской войны.
"Когда 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня, жители Еревана вышли на улицы и потребовали отставки. Они громили правительственные здания, едва не захватили парламент. Пашинян отсиживался в укромном месте. Порядок в стране навела армия. Премьер устоял. Но заявлениями об "Искандерах" он настраивает военных против себя", — говорит Мгдесян.
Генштаб — один из основных силовых столпов, на которых держится государство, в том числе власть премьера, уверен эксперт. И возникший между военным ведомством и Пашиняном конфликт показывает: армия выходит из-под контроля главы правительства.
"Силовой институт, по сути, отказался подчиняться. Это первые признаки коллапса государственного управления и всех властных структур", — полагает Мгдесян.
Спецслужбы и полиция пока на стороне Пашиняна, добавляет эксперт. Но, судя по обтекаемым комментариям этих ведомств, не исключено, что они могут изменить позицию, если ситуация не разрешится мирно.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне