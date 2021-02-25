https://ria.ru/20210225/armeniya-1598945880.html

Пашинян пригрозил противникам арестами

Пашинян пригрозил противникам арестами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:50

2021-02-25T15:50

2021-02-25T17:10

ситуация в армении

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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами.Пашинян добавил, что убрать его из руководства страной может только народ. "Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", — заявил он.Глава кабмина напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция, по его мнению, воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию. Теперь, по просьбе сторонников, он снимает этот вопрос с повестки.Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота, анонсировал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у здания правительства. Позже выяснилось, что президент республики Армен Саркисян отказывается подписать приказ об отставке Гаспаряна. Тогда Пашинян предложил генералу уйти самому.Сейчас в Ереване проходят митинги сторонников и противников премьера, периодически между ними происходят столкновения.Популярность Пашиняна сильно упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Противники Пашиняна заполнили площадь у здания правительства Сотни противников Пашиняна собираются у оцепленного полицией дома правительства в центре Еревана. Силовики перекрыли одну из дорог ведущих к площади дорог. 2021-02-25T15:50 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении