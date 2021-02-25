https://ria.ru/20210225/armeniya-1598945166.html

Пашинян заявил, что у прежних властей есть ставленники в армии

Пашинян заявил, что у прежних властей есть ставленники в армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у прежних властей Армении в вооруженных силах есть ставленники, которые должны уйти. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:47

2021-02-25T15:47

2021-02-25T17:10

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у прежних властей Армении в вооруженных силах есть ставленники, которые должны уйти.По его словам, "народ не допустит военного переворота в Армении".Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире