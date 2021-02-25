https://ria.ru/20210225/armeniya-1598941741.html

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Армении

В Совфеде прокомментировали ситуацию в Армении

Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, любые революционные изменения лишь ухудшают политическую ситуацию в дружественных России странах, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:29

2021-02-25T15:29

2021-02-25T15:29

россия

никол пашинян

армен саркисян

сергей цеков

совет федерации рф

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, любые революционные изменения лишь ухудшают политическую ситуацию в дружественных России странах, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер". Сейчас в Ереване проходит акция оппозиции, на которой звучат требования об отставке Пашиняна.Он выразил надежду, что "стороны смогут договориться и все пройдет мирным путем"."Любые революции, любые митинги ни к чему хорошему не приводят, ситуация в странах после этого только ухудшается", - заключил он.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598934380.html

россия

ереван

армения

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россия, никол пашинян, армен саркисян, сергей цеков, совет федерации рф, ереван, армения, в мире