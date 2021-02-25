В Совфеде прокомментировали ситуацию в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, любые революционные изменения лишь ухудшают политическую ситуацию в дружественных России странах, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер". Сейчас в Ереване проходит акция оппозиции, на которой звучат требования об отставке Пашиняна.
"Лично у меня ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, поскольку любые кризисы по типу революции в таких дружественных нам странах – это плохо", - сказал парламентарий.
Он выразил надежду, что "стороны смогут договориться и все пройдет мирным путем".
"Любые революции, любые митинги ни к чему хорошему не приводят, ситуация в странах после этого только ухудшается", - заключил он.