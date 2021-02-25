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СНБ Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих нацбезопасности
СНБ Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих нацбезопасности
Служба Национальной Безопасности Армении предупредила митингующих об ответственности за их действия. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:37
2021-02-25T14:10
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Служба Национальной Безопасности Армении предупредила митингующих об ответственности за их действия. "Призываем граждан не поддаваться на провокационные действия, сохранять правопорядок и бдительность. Органы государственного управления полноценно выполняют свои функции", — отмечается в заявлении СНБ.В ведомстве подчеркнули, что провокации могут угрожать безопасности Армении и любой такой шаг можно рассматривать как направленный на ослабление государства.В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава правительства назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы Пашинян покинул свой пост.Сторонники главы правительства собрались на площади Республики. К ним вышел сам премьер и выступил с обращением. Он напомнил, что вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства, и назвал ситуацию в стране управляемой. Премьер добавил, что готов обсуждать наболевшие вопросы и подчеркнул, что "врагов внутри Армении у нас нет". После этого он возглавил шествие своих сторонников по Еревану.Также на площади Свободы собрались представители оппозиции. Они скандируют "Никол — предатель". У здания оперы начались между сторонниками Пашиняна и протестующими. Полиции удалось разнять граждан.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.
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РИА Новости
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4.7
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LIVE: Обстановка в центре Еревана
LIVE: Обстановка в центре Еревана
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Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана
Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia
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LIVE: В Ереване проходит митинг противников Пашиняна
LIVE: В Ереване проходит митинг противников Пашиняна
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Драка между сторонниками и противниками Пашиняна
Подрались противники и сторонники Пашиняна. По пути шествия колонну сторонников периодически обругивают, показывают неприличные жесты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, в мире

СНБ Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих нацбезопасности

13:37 25.02.2021 (обновлено: 14:10 25.02.2021)
 
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Служба Национальной Безопасности Армении предупредила митингующих об ответственности за их действия.
"Призываем граждан не поддаваться на провокационные действия, сохранять правопорядок и бдительность. Органы государственного управления полноценно выполняют свои функции", — отмечается в заявлении СНБ.
В ведомстве подчеркнули, что провокации могут угрожать безопасности Армении и любой такой шаг можно рассматривать как направленный на ослабление государства.
В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава правительства назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы Пашинян покинул свой пост.
Сторонники главы правительства собрались на площади Республики. К ним вышел сам премьер и выступил с обращением. Он напомнил, что вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства, и назвал ситуацию в стране управляемой. Премьер добавил, что готов обсуждать наболевшие вопросы и подчеркнул, что "врагов внутри Армении у нас нет". После этого он возглавил шествие своих сторонников по Еревану.
Также на площади Свободы собрались представители оппозиции. Они скандируют "Никол — предатель". У здания оперы начались между сторонниками Пашиняна и протестующими. Полиции удалось разнять граждан.
Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
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