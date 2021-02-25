https://ria.ru/20210225/armeniya-1598915801.html

СНБ Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих нацбезопасности

СНБ Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих нацбезопасности

Служба Национальной Безопасности Армении предупредила митингующих об ответственности за их действия. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:37

2021-02-25T13:37

2021-02-25T14:10

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598909470_0:204:1831:1234_1920x0_80_0_0_70fde7a2b98c06b6a87dd7abb20e3ffd.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Служба Национальной Безопасности Армении предупредила митингующих об ответственности за их действия. "Призываем граждан не поддаваться на провокационные действия, сохранять правопорядок и бдительность. Органы государственного управления полноценно выполняют свои функции", — отмечается в заявлении СНБ.В ведомстве подчеркнули, что провокации могут угрожать безопасности Армении и любой такой шаг можно рассматривать как направленный на ослабление государства.В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава правительства назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы Пашинян покинул свой пост.Сторонники главы правительства собрались на площади Республики. К ним вышел сам премьер и выступил с обращением. Он напомнил, что вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства, и назвал ситуацию в стране управляемой. Премьер добавил, что готов обсуждать наболевшие вопросы и подчеркнул, что "врагов внутри Армении у нас нет". После этого он возглавил шествие своих сторонников по Еревану.Также на площади Свободы собрались представители оппозиции. Они скандируют "Никол — предатель". У здания оперы начались между сторонниками Пашиняна и протестующими. Полиции удалось разнять граждан.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Обстановка в центре Еревана LIVE: Обстановка в центре Еревана 2021-02-25T13:37 true PT277M14S

Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia 2021-02-25T13:37 true PT0M58S

LIVE: В Ереване проходит митинг противников Пашиняна LIVE: В Ереване проходит митинг противников Пашиняна 2021-02-25T13:37 true PT227M51S

Драка между сторонниками и противниками Пашиняна Подрались противники и сторонники Пашиняна. По пути шествия колонну сторонников периодически обругивают, показывают неприличные жесты 2021-02-25T13:37 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, в мире