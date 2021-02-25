https://ria.ru/20210225/armeniya-1598898958.html

Обострение в Армении вряд ли грозит эскалацией в Карабахе, заявил эксперт

Обострение в Армении вряд ли грозит эскалацией в Карабахе, заявил эксперт

В ближнесрочной перспективе из-за кризиса в Армении вряд ли можно ожидать эскалации или возобновления боевых действий в Карабахе, считает ведущий научный... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:27

2021-02-25T12:27

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ближнесрочной перспективе из-за кризиса в Армении вряд ли можно ожидать эскалации или возобновления боевых действий в Карабахе, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выходить на улицы."Когда этот процесс закончится - (эскалация) возможна, но это будет зависеть от того, кто на тот момент будет находиться у власти. Пока находится Пашинян, в котором сейчас, как ни странно, заинтересованы и другие стороны конфликта, потому что он подписал соглашения от Армении. В случае прихода к власти другой фигуры в Армении риски денонсации соглашения, риски нового обострения, конечно, есть", - отметил Муханов."Взаимосвязь между ситуацией в Армении и в Карабахе очевидна. Внутриполитическое обострение в Армении напрямую связано с ситуацией в Карабахе - как текущей, так и итогами карабахской войны 2020 года. И, наоборот, ситуация в Карабахе будет зависеть от того, насколько прочно и стабильно положение дел в республиках-сторонах конфликта - Армении и Азербайджане", - добавил эксперт.Он напомнил, что внутриполитический кризис в Армении начался после подписания премьер-министром трехсторонних соглашений по Карабаху с Россией и Азербайджаном - оппозиция в ноябре потребовала его отставки."Обострение в Армении связано не с тем, что неожиданно население Республики Армения невзлюбило Пашиняна или военные невзлюбили его - конфликт связан с шокирующими для армянского общества и армии итогами войны в Карабахе. Этот кризис начался после получения известий о соглашении от 9 ноября, подписанного тремя лидерами - РФ, Армении и Азербайджана, и продолжается до сих пор", - сказал эксперт.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598885828.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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Толпа собирается у здания правительства Армении Кадры корреспондента Спутник.Армения из Еревана. У дома правительства Армении уже собираются люди. Ожидается, что Пашинян выйдет к ним в 16.00. 2021-02-25T12:27 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация в армении, никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире