https://ria.ru/20210225/arest-1598964645.html

Генпрокуратура Армении опровергла данные о подготовке арестов генералов

Генпрокуратура Армении опровергла данные о подготовке арестов генералов

Главный советник генпрокурора Армении Гор Абрамян опроверг информацию о готовящихся арестах генералов. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:59

2021-02-25T16:59

2021-02-25T17:12

ситуация в армении

дашнакцутюн

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Главный советник генпрокурора Армении Гор Абрамян опроверг информацию о готовящихся арестах генералов.Ранее представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил на митинге в Ереване, что Пашинян может готовить аресты генералов и призвал не допустить этого."Информация о том, что "по распоряжению Никола Пашиняна прокуратура готовится штурмовать минобороны и арестовать генералов армянской армии", не соответствует действительности. Прокуратура не выполняет такие распоряжения и вообще нет ничего подобного", - приводит Sputnik Армения слова Абрамяна.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598955211.html

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ситуация в армении, дашнакцутюн, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире