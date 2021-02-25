Суд утвердил домашний арест главы московского штаба Навального
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным, но изменил место домашнего ареста Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального, обвиняемого в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд изменил в части места отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Олега Степанова", - сказал собеседник агентства.
Как утверждает следствие, из-за призывов Степанова и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал "запрет определенных действий".
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Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог и так далее.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.