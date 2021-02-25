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Суд утвердил домашний арест главы московского штаба Навального
Суд утвердил домашний арест главы московского штаба Навального
Мосгорсуд признал законным, но изменил место домашнего ареста Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального, обвиняемого в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:35
2021-02-25T13:35
альянс врачей
россия
любовь соболь
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным, но изменил место домашнего ареста Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального, обвиняемого в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд изменил в части места отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Олега Степанова", - сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, из-за призывов Степанова и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал "запрет определенных действий".Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог и так далее.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598892942.html
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html
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альянс врачей, россия, любовь соболь, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия

Суд утвердил домашний арест главы московского штаба Навального

13:35 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным, но изменил место домашнего ареста Олега Степанова - координатора московского штаба Алексея Навального, обвиняемого в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд изменил в части места отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Олега Степанова", - сказал собеседник агентства.
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Как утверждает следствие, из-за призывов Степанова и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал "запрет определенных действий".
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Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог и так далее.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Альянс врачейРоссияЛюбовь СобольPussy RiotМария АлехинаМоскваПроисшествия
 
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