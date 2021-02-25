https://ria.ru/20210225/aliev-1598956207.html

Алиев предостерег от эскалации в Карабахе

Алиев предостерег от эскалации в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженный конфликт в Карабахе окончен и предостерег Ереван от реваншистских мыслей, напомнив, что для таких... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:26

2021-02-25T16:26

2021-02-25T16:26

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

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москва

азербайджан

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БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженный конфликт в Карабахе окончен и предостерег Ереван от реваншистских мыслей, напомнив, что для таких случаев у Баку всегда приготовлен кулак.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Президент Азербайджана также добавил, что страна продолжит укреплять армию.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201224/aliev-1590798728.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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армения

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире