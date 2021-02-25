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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210225/aliev-1598956207.html
Алиев предостерег от эскалации в Карабахе
Алиев предостерег от эскалации в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженный конфликт в Карабахе окончен и предостерег Ереван от реваншистских мыслей, напомнив, что для таких... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:26
2021-02-25T16:26
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ильхам алиев
москва
азербайджан
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в мире
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БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженный конфликт в Карабахе окончен и предостерег Ереван от реваншистских мыслей, напомнив, что для таких случаев у Баку всегда приготовлен кулак.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Президент Азербайджана также добавил, что страна продолжит укреплять армию.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201224/aliev-1590798728.html
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев предостерег от эскалации в Карабахе

16:26 25.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженный конфликт в Карабахе окончен и предостерег Ереван от реваншистских мыслей, напомнив, что для таких случаев у Баку всегда приготовлен кулак.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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"Война (в Карабахе - ред.) окончена. Если кто-то живет реваншистскими мыслями, он увидит этот кулак, он на месте, и не следует испытывать наше терпение... Мы никогда больше не допустим никакой угрозы для нас или для наших граждан, которые вернутся на освобожденные земли", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Президент Азербайджана также добавил, что страна продолжит укреплять армию.
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"Подписаны новые контракты, закупается самое современное оружие, его уже завозят. Любое современное оружие в мире уже закуплено и будет поставлено в Азербайджан", - подчеркнул президент республики.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСитуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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