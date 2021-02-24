Оператора ФБК* Зеленского отпустили из СИЗО под домашний арест
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказала она.
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Пресс-секретарь уточнила, что срок домашнего ареста продлен до 24 апреля.
Пресненский суд Москвы ранее до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, Мосгорсуд 16 февраля признал это решение законным. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович 19 февраля сообщала, что Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО.
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Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента