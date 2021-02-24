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Оператора ФБК* Зеленского отпустили из СИЗО под домашний арест
Оператора ФБК* Зеленского отпустили из СИЗО под домашний арест
Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T21:14
2021-02-24T21:14
ирина славина
марина литвинович
общественная наблюдательная комиссия
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Пресс-секретарь уточнила, что срок домашнего ареста продлен до 24 апреля.Пресненский суд Москвы ранее до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, Мосгорсуд 16 февраля признал это решение законным. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович 19 февраля сообщала, что Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html
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ирина славина, марина литвинович, общественная наблюдательная комиссия, москва, twitter, происшествия

Оператора ФБК* Зеленского отпустили из СИЗО под домашний арест

21:14 24.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказала она.

Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 08:00
Самоубийство как теракт
Пресс-секретарь уточнила, что срок домашнего ареста продлен до 24 апреля.
Пресненский суд Москвы ранее до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, Мосгорсуд 16 февраля признал это решение законным. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович 19 февраля сообщала, что Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО.
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15 февраля, 18:08
Как меня учили делать революцию в России
Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Ирина СлавинаМарина ЛитвиновичОбщественная наблюдательная комиссияМоскваTwitterПроисшествия
 
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