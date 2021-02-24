https://ria.ru/20210224/zelenskiy-1598846061.html

Оператора ФБК* Зеленского отпустили из СИЗО под домашний арест

Оператора ФБК* Зеленского отпустили из СИЗО под домашний арест

Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T21:14

2021-02-24T21:14

2021-02-24T21:14

ирина славина

марина литвинович

общественная наблюдательная комиссия

москва

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происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Пресс-секретарь уточнила, что срок домашнего ареста продлен до 24 апреля.Пресненский суд Москвы ранее до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, Мосгорсуд 16 февраля признал это решение законным. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович 19 февраля сообщала, что Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, марина литвинович, общественная наблюдательная комиссия, москва, twitter, происшествия