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В Каспийске заявили о соответствии воды санитарным нормам
В Каспийске заявили о соответствии воды санитарным нормам
Вода, подаваемая в дома дагестанского Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления, заявил РИА Новости исполнительный директор городского... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:01
2021-02-24T15:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
каспийск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 фев – РИА Новости. Вода, подаваемая в дома дагестанского Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления, заявил РИА Новости исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев.Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки в Каспийске 29 человек обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения."Вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует требованиям СанПиНа. Ежедневно независимая лаборатория проводит исследования: ни сегодня, ни за последние дни химических или бактериологических нарушений зафиксировано не было. Заборы соответствуют необходимым стандартам", – сказал Шапиев.
https://ria.ru/20210208/voda-1596506421.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), каспийск, происшествия

В Каспийске заявили о соответствии воды санитарным нормам

15:01 24.02.2021
 
© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Fotolia / JJ
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МАХАЧКАЛА, 24 фев – РИА Новости. Вода, подаваемая в дома дагестанского Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления, заявил РИА Новости исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев.
Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки в Каспийске 29 человек обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения.
"Вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует требованиям СанПиНа. Ежедневно независимая лаборатория проводит исследования: ни сегодня, ни за последние дни химических или бактериологических нарушений зафиксировано не было. Заборы соответствуют необходимым стандартам", – сказал Шапиев.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КаспийскПроисшествия
 
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