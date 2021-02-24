https://ria.ru/20210224/voda-1598785507.html

В Каспийске заявили о соответствии воды санитарным нормам

В Каспийске заявили о соответствии воды санитарным нормам

Вода, подаваемая в дома дагестанского Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления, заявил РИА Новости исполнительный директор городского... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:01

2021-02-24T15:01

2021-02-24T15:01

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

каспийск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 фев – РИА Новости. Вода, подаваемая в дома дагестанского Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления, заявил РИА Новости исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев.Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки в Каспийске 29 человек обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения."Вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует требованиям СанПиНа. Ежедневно независимая лаборатория проводит исследования: ни сегодня, ни за последние дни химических или бактериологических нарушений зафиксировано не было. Заборы соответствуют необходимым стандартам", – сказал Шапиев.

https://ria.ru/20210208/voda-1596506421.html

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), каспийск, происшествия