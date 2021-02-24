https://ria.ru/20210224/veterany-1598770468.html

За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:58

россия

госдума рф

ирина яровая

общество

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам,… мы приняли поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф - за действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов… оскорблять память ушедших", - отметила Яровая в прямом эфире Первого канала.Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский, по данным пресс-службы партии "Единая Россия", являются одними из авторов поправок об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, которые подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти. Подобные факты предлагается относить к одной из форм реабилитации нацизма. Соавторами поправок также являются заместитель председателя ГД Ирина Яровая и председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598562609.html

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россия, госдума рф, ирина яровая, общество