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За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:54
2021-02-24T13:58
россия
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам,… мы приняли поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф - за действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов… оскорблять память ушедших", - отметила Яровая в прямом эфире Первого канала.Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский, по данным пресс-службы партии "Единая Россия", являются одними из авторов поправок об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, которые подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти. Подобные факты предлагается относить к одной из форм реабилитации нацизма. Соавторами поправок также являются заместитель председателя ГД Ирина Яровая и председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
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россия, госдума рф, ирина яровая, общество

За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

13:54 24.02.2021 (обновлено: 13:58 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухорукоВетеран
Ветеран - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"Чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам,… мы приняли поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф - за действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов… оскорблять память ушедших", - отметила Яровая в прямом эфире Первого канала.
Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский, по данным пресс-службы партии "Единая Россия", являются одними из авторов поправок об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, которые подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти. Подобные факты предлагается относить к одной из форм реабилитации нацизма. Соавторами поправок также являются заместитель председателя ГД Ирина Яровая и председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
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