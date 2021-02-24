https://ria.ru/20210224/venesuela-1598830780.html

Венесуэла выслала посла Евросоюза

Венесуэла выслала посла Евросоюза

Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:46

2021-02-24T18:46

2021-02-24T19:36

хорхе арреаса

евросоюз

венесуэла

каракас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410459_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_2d70317868101fbc322f87e0713dd29a.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.Ранее Европейский союз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".В заявлении, которое транслировал госканал Venezolana de Televisión, глава МИД отметил, что за последние годы Евросоюз ввел более 50 санкций против Венесуэлы.В июне 2020 года Исабель Бриланте Педроса, уже была объявлена ​​персоной нон-грата после решения ЕС усилить санкции против Каракаса, однако позднее внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным это решение. Высылку отменили по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.В Венесуэле 6 декабря 2020 года прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу в них одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Этот альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро. Между тем лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который был лишен поста председателя парламента 5 января 2020 года, заявляет, что его сторонники-парламентарии продолжат работать, несмотря на прошедшие выборы и избранный новый состав Национальной ассамблеи.В Евросоюзе не признали декабрьские выборы "как свободные и демократические".Изначально ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html

https://ria.ru/20201207/venesuela-1588081715.html

https://ria.ru/20200717/1574471141.html

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорхе арреаса, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире