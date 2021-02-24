https://ria.ru/20210224/ukraina-1598832648.html

Медведчук объяснил разницу между Зеленским и Порошенко

Медведчук объяснил разницу между Зеленским и Порошенко

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в разговоре с телеканалом "Россия 1" заявил о крахе... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:02

2021-02-24T19:02

2021-02-24T22:47

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

виктор медведчук

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в разговоре с телеканалом "Россия 1" заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за Владимира Зеленского."Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. И эта ситуация ухудшается, люди это видят", — сказал он.Медведчук также предположил, что сильнее всего по жителям Украины ударили цены на газ и тепло. По его словам, в сравнении с 2014 годом они выросли на 1250 и 1300 процентов соответственно."Заработные платы не выросли. Пенсии и прожиточный минимум уменьшились в два раза, при этом цены выросли более чем на 300-350 процентов, долги государства внутренние и внешние — на 340, задолженность по зарплатам около 400 процентов. И эти цифры, этот ряд, можно продолжить в перечислении", — заключил он.Политик назвал ситуацию со стоимостью жилищно-коммунальных услуг в стране "страшной" и "крайне негативной". По его мнению, власти Украины также не справились с падением ВВП и последствиями пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html

https://ria.ru/20210205/zelenskiy-1596074140.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире, экономика