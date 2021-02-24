https://ria.ru/20210224/ukraina-1598832648.html
Медведчук объяснил разницу между Зеленским и Порошенко
Медведчук объяснил разницу между Зеленским и Порошенко
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в разговоре с телеканалом "Россия 1" заявил о крахе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:02
2021-02-24T19:02
2021-02-24T22:47
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор медведчук
петр порошенко
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владимир зеленский
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экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в разговоре с телеканалом "Россия 1" заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за Владимира Зеленского."Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. И эта ситуация ухудшается, люди это видят", — сказал он.Медведчук также предположил, что сильнее всего по жителям Украины ударили цены на газ и тепло. По его словам, в сравнении с 2014 годом они выросли на 1250 и 1300 процентов соответственно."Заработные платы не выросли. Пенсии и прожиточный минимум уменьшились в два раза, при этом цены выросли более чем на 300-350 процентов, долги государства внутренние и внешние — на 340, задолженность по зарплатам около 400 процентов. И эти цифры, этот ряд, можно продолжить в перечислении", — заключил он.Политик назвал ситуацию со стоимостью жилищно-коммунальных услуг в стране "страшной" и "крайне негативной". По его мнению, власти Украины также не справились с падением ВВП и последствиями пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире, экономика
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Виктор Медведчук
в разговоре с телеканалом "Россия 1"
заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за Владимира Зеленского
.
"Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. И эта ситуация ухудшается, люди это видят", — сказал он.
Медведчук также предположил, что сильнее всего по жителям Украины ударили цены на газ и тепло. По его словам, в сравнении с 2014 годом они выросли на 1250 и 1300 процентов соответственно.
"Заработные платы не выросли. Пенсии и прожиточный минимум уменьшились в два раза, при этом цены выросли более чем на 300-350 процентов, долги государства внутренние и внешние — на 340, задолженность по зарплатам около 400 процентов. И эти цифры, этот ряд, можно продолжить в перечислении", — заключил он.
Политик назвал ситуацию со стоимостью жилищно-коммунальных услуг в стране "страшной" и "крайне негативной". По его мнению, власти Украины также не справились с падением ВВП и последствиями пандемии коронавируса.