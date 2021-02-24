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Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:07
2021-02-24T19:57
нато
евросоюз
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки.О соответствующем письме руководству сервиса сообщило само ведомство.Там также добавили, что соцсеть должна подтвердить связь заблокированных страниц с российскими государственными органами.Роскомнадзор также самостоятельно проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам.Накануне Twitter объявил об удалении ста учетных записей, связанных с ГРУ и Агентством интернет-исследований. По мнению руководства соцсети, на этих аккаунтах велась "пророссийская пропаганда", подрывалась "вера в стабильность альянса НАТО", а также осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".
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нато, евросоюз, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов

19:07 24.02.2021 (обновлено: 19:57 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки.
О соответствующем письме руководству сервиса сообщило само ведомство.
Там также добавили, что соцсеть должна подтвердить связь заблокированных страниц с российскими государственными органами.
Роскомнадзор также самостоятельно проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам.
Накануне Twitter объявил об удалении ста учетных записей, связанных с ГРУ и Агентством интернет-исследований. По мнению руководства соцсети, на этих аккаунтах велась "пророссийская пропаганда", подрывалась "вера в стабильность альянса НАТО", а также осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов клуба "Валдай" в Twitter
 
НАТОЕвросоюзСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterВ мире
 
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