https://ria.ru/20210224/twitter-1598833919.html
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:07
2021-02-24T19:07
2021-02-24T19:57
нато
евросоюз
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9a02dbab5f463560f7ddb2d618e7cf2b.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки.О соответствующем письме руководству сервиса сообщило само ведомство.Там также добавили, что соцсеть должна подтвердить связь заблокированных страниц с российскими государственными органами.Роскомнадзор также самостоятельно проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам.Накануне Twitter объявил об удалении ста учетных записей, связанных с ГРУ и Агентством интернет-исследований. По мнению руководства соцсети, на этих аккаунтах велась "пророссийская пропаганда", подрывалась "вера в стабильность альянса НАТО", а также осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".
https://ria.ru/20210224/blokirovka-1598816194.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a28b64bec4aad52e8bb454e401a9bb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, евросоюз, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире