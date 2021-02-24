https://ria.ru/20210224/twitter-1598833919.html

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:07

2021-02-24T19:07

2021-02-24T19:57

нато

евросоюз

сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки.О соответствующем письме руководству сервиса сообщило само ведомство.Там также добавили, что соцсеть должна подтвердить связь заблокированных страниц с российскими государственными органами.Роскомнадзор также самостоятельно проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам.Накануне Twitter объявил об удалении ста учетных записей, связанных с ГРУ и Агентством интернет-исследований. По мнению руководства соцсети, на этих аккаунтах велась "пророссийская пропаганда", подрывалась "вера в стабильность альянса НАТО", а также осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".

https://ria.ru/20210224/blokirovka-1598816194.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, евросоюз, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире