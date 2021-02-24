Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210224/tailand-1598765201.html
В Таиланде хотят отменить карантин для вакцинированных туристов
В Таиланде хотят отменить карантин для вакцинированных туристов
В правительстве Таиланда изучают возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, с таким заявлением выступил... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:09
2021-02-24T19:09
туризм
вакцинация россиян от covid-19
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
прают чан-оча
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0442b7a23b39a98996508ea7c3d629f.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В правительстве Таиланда изучают возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает АТОР.Ранее власти отвергали подобную возможность. Считалось, что все иностранцы должны самоизолироваться по прибытию, так как нет достаточных доказательств того, что прививки могут предотвратить передачу вируса.По оценкам Управление по туризму Таиланда (TAT), въезд вакцинированным гостям без прохождения обязательного карантина могут разрешить уже к третьему кварталу 2021 года. Но таким путешественникам все равно потребуются проверочные тесты.По информации TAT, в настоящее время все офисы организации в разных странах проводят мониторинг кампаний вакцинации, чтобы помочь с разработкой правил въезда в страну.По словам заместителя главы ведомства в Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорна Чаусамута, на данный момент 42 авиакомпании внедряют "цифровой паспорт" Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA Travel Pass, который позволит вакцинированным пассажирам въезжать в государства, не проходя карантин.
https://ria.ru/20210209/tailand-1596711529.html
россия
ближний восток
европа
сша
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84bba99ec4b4321c717ef8ac605e9dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, прают чан-оча, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, европа, сша, таиланд, вакцинация

В Таиланде хотят отменить карантин для вакцинированных туристов

19:09 24.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В правительстве Таиланда изучают возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает АТОР.
Ранее власти отвергали подобную возможность. Считалось, что все иностранцы должны самоизолироваться по прибытию, так как нет достаточных доказательств того, что прививки могут предотвратить передачу вируса.
По оценкам Управление по туризму Таиланда (TAT), въезд вакцинированным гостям без прохождения обязательного карантина могут разрешить уже к третьему кварталу 2021 года. Но таким путешественникам все равно потребуются проверочные тесты.
По информации TAT, в настоящее время все офисы организации в разных странах проводят мониторинг кампаний вакцинации, чтобы помочь с разработкой правил въезда в страну.
По словам заместителя главы ведомства в Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорна Чаусамута, на данный момент 42 авиакомпании внедряют "цифровой паспорт" Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA Travel Pass, который позволит вакцинированным пассажирам въезжать в государства, не проходя карантин.
Храм Ват Суван Куха - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 19:23Туризм
Посол России рассказал, как туристы отправляются на отдых в Таиланд
 
ТуризмВакцинация россиян от COVID-19куда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмПрают Чан-ОчаБлижний ВостокАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЕвропаСШАТаиландВакцинация
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния