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В Таиланде хотят отменить карантин для вакцинированных туристов
В Таиланде хотят отменить карантин для вакцинированных туристов
В правительстве Таиланда изучают возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, с таким заявлением выступил... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:09
2021-02-24T19:09
2021-02-24T19:09
туризм
вакцинация россиян от covid-19
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прают чан-оча
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В правительстве Таиланда изучают возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает АТОР.Ранее власти отвергали подобную возможность. Считалось, что все иностранцы должны самоизолироваться по прибытию, так как нет достаточных доказательств того, что прививки могут предотвратить передачу вируса.По оценкам Управление по туризму Таиланда (TAT), въезд вакцинированным гостям без прохождения обязательного карантина могут разрешить уже к третьему кварталу 2021 года. Но таким путешественникам все равно потребуются проверочные тесты.По информации TAT, в настоящее время все офисы организации в разных странах проводят мониторинг кампаний вакцинации, чтобы помочь с разработкой правил въезда в страну.По словам заместителя главы ведомства в Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорна Чаусамута, на данный момент 42 авиакомпании внедряют "цифровой паспорт" Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA Travel Pass, который позволит вакцинированным пассажирам въезжать в государства, не проходя карантин.
https://ria.ru/20210209/tailand-1596711529.html
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