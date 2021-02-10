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В Таиланде сохранят карантин даже для вакцинированных туристов
В Таиланде сохранят карантин даже для вакцинированных туристов
У властей Таиланда нет планов отменять двухнедельный карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:50
2021-02-10T12:50
2021-02-10T12:50
туризм
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новости - туризм
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воз
таиланд
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У властей Таиланда нет планов отменять двухнедельный карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает АТОР."Паспорт вакцинированного", позволяющий избежать самоизоляции по прибытию в Таиланд — "пока только идея", — сообщил глава департамента по контролю за инфекционными заболеваниями (DDC) Опас Карнкавинпонг, комментируя перспективу открытия границ страны для путешественников, привитых от коронавируса.По словам чиновника, причина сохранения действующих протоколов в отношении вакцинированных гостей — отсутствие доказательств того, что прививки полностью эффективны для предотвращения передачи COVID-19. "Нет достаточной информации, чтобы сделать вывод о нулевой вероятности заражения других граждан", — подчеркнул он.По мнению Карнкавинпонга, лучшей мерой, препятствующей распространению заболевания во время международных поездок, по-прежнему является обязательная изоляция иностранцев, прибывающих в страну.Таким образом, планы турбизнеса Пхукета, который хотел вложиться в вакцинацию и начать в октябре принимать гостей без карантина, оказываются под большим вопросом.Как подчеркнул глава DDC, Таиланд готов внедрить "вакцинные паспорта", если будет достаточно информации об эффективности прививок, и инициативу введения "прививочных сертификатов" поддержит ВОЗ. В этом случае комитет по инфекционным заболеваниям займется пересмотров действующих правил.
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд, вакцинация
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
У властей Таиланда нет планов отменять двухнедельный карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает
АТОР.
"Паспорт вакцинированного", позволяющий избежать самоизоляции по прибытию в Таиланд — "пока только идея", — сообщил глава департамента по контролю за инфекционными заболеваниями (DDC) Опас Карнкавинпонг, комментируя перспективу открытия границ страны для путешественников, привитых от коронавируса.
По словам чиновника, причина сохранения действующих протоколов в отношении вакцинированных гостей — отсутствие доказательств того, что прививки полностью эффективны для предотвращения передачи COVID-19. "Нет достаточной информации, чтобы сделать вывод о нулевой вероятности заражения других граждан", — подчеркнул он.
По мнению Карнкавинпонга, лучшей мерой, препятствующей распространению заболевания во время международных поездок, по-прежнему является обязательная изоляция иностранцев, прибывающих в страну.
Таким образом, планы турбизнеса Пхукета, который хотел вложиться в вакцинацию и начать в октябре принимать гостей без карантина, оказываются под большим вопросом.
Как подчеркнул глава DDC, Таиланд готов внедрить "вакцинные паспорта", если будет достаточно информации об эффективности прививок, и инициативу введения "прививочных сертификатов" поддержит ВОЗ. В этом случае комитет по инфекционным заболеваниям займется пересмотров действующих правил.