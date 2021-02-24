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В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"
В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"
Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о прибытии в страну первой партии российской вакцины против коронавируса, которая была безвозмездно направлена РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:54
2021-02-24T23:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
никарагуа
гайана
армения
в мире
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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о прибытии в страну первой партии российской вакцины против коронавируса, которая была безвозмездно направлена в центральноамериканскую страну.Политик назвала поставку вакцины символом дружбы и солидарного сотрудничества между Россией и Никарагуа, отметив, что первые вакцины будут использоваться для защиты уязвимых слоев населения, страдающих хроническими заболеваниями - почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией.Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" 3 февраля по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 36 странах - России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Гондурасе Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.
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коронавирус covid-19, россия, никарагуа, гайана, армения, в мире

В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"

23:54 24.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о прибытии в страну первой партии российской вакцины против коронавируса, которая была безвозмездно направлена в центральноамериканскую страну.

"Вчера ночью мы с благодарностью приняли первую партию вакцины "Спутник V", которая была поставлена безвозмездно", - сказала Мурильо в эфире государственного телеканала 4.

Политик назвала поставку вакцины символом дружбы и солидарного сотрудничества между Россией и Никарагуа, отметив, что первые вакцины будут использоваться для защиты уязвимых слоев населения, страдающих хроническими заболеваниями - почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией.
Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" 3 февраля по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 36 странах - России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Гондурасе Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.
 
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