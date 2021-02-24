В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о прибытии в страну первой партии российской вакцины против коронавируса, которая была безвозмездно направлена в центральноамериканскую страну.
"Вчера ночью мы с благодарностью приняли первую партию вакцины "Спутник V", которая была поставлена безвозмездно", - сказала Мурильо в эфире государственного телеканала 4.
Политик назвала поставку вакцины символом дружбы и солидарного сотрудничества между Россией и Никарагуа, отметив, что первые вакцины будут использоваться для защиты уязвимых слоев населения, страдающих хроническими заболеваниями - почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией.
Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" 3 февраля по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 36 странах - России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Гондурасе Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.