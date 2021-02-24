https://ria.ru/20210224/sputnik-1598854207.html

В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"

В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о прибытии в страну первой партии российской вакцины против коронавируса, которая была безвозмездно направлена РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T23:54

2021-02-24T23:54

2021-02-24T23:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

никарагуа

гайана

армения

в мире

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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о прибытии в страну первой партии российской вакцины против коронавируса, которая была безвозмездно направлена в центральноамериканскую страну.Политик назвала поставку вакцины символом дружбы и солидарного сотрудничества между Россией и Никарагуа, отметив, что первые вакцины будут использоваться для защиты уязвимых слоев населения, страдающих хроническими заболеваниями - почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией.Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" 3 февраля по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 36 странах - России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Гондурасе Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.

россия

никарагуа

гайана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, никарагуа, гайана, армения, в мире