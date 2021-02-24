https://ria.ru/20210224/sotsgarantii-1598821956.html

В Ленобласти утвердили закон о соцгарантиях

В Ленобласти утвердили закон о соцгарантиях

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили законопроект "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области",... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:12

2021-02-24T18:12

2021-02-24T18:12

ленинградская область

александр дрозденко

здоровье - общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили законопроект "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области", который был инициирован главой региона Александром Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Он напомнил, что документ затрагивает все сферы — здравоохранение, образование, социальную защиту, благоустройство, городскую среду, экологию, труд, экономику, культуру и туризм."Для достижения высокого качества жизни по каждому из направлений установлены целевые показатели. К примеру, законопроект предусматривает гарантию доступности первичной медико-санитарной помощи и предполагает до 2025 года создание не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов, а до 2030 года — строительство минимум восьми поликлиник", — отметил представитель пресс-службы.Он добавил, что в процессе работы над документом депутаты внесли 26 поправок к первой версии документа, уточнил собеседник агентства.Закон вступит в силу после подписания губернатором Ленинградской области.

https://ria.ru/20210216/energiya-1597727226.html

ленинградская область

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александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область