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Ленинградская область
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В Ленобласти утвердили закон о соцгарантиях
В Ленобласти утвердили закон о соцгарантиях
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили законопроект "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области",... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:12
2021-02-24T18:12
ленинградская область
александр дрозденко
здоровье - общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили законопроект "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области", который был инициирован главой региона Александром Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Он напомнил, что документ затрагивает все сферы — здравоохранение, образование, социальную защиту, благоустройство, городскую среду, экологию, труд, экономику, культуру и туризм."Для достижения высокого качества жизни по каждому из направлений установлены целевые показатели. К примеру, законопроект предусматривает гарантию доступности первичной медико-санитарной помощи и предполагает до 2025 года создание не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов, а до 2030 года — строительство минимум восьми поликлиник", — отметил представитель пресс-службы.Он добавил, что в процессе работы над документом депутаты внесли 26 поправок к первой версии документа, уточнил собеседник агентства.Закон вступит в силу после подписания губернатором Ленинградской области.
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александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область

В Ленобласти утвердили закон о соцгарантиях

18:12 24.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с коляской в парке
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили законопроект "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области", который был инициирован главой региона Александром Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Он напомнил, что документ затрагивает все сферы — здравоохранение, образование, социальную защиту, благоустройство, городскую среду, экологию, труд, экономику, культуру и туризм.
"Для достижения высокого качества жизни по каждому из направлений установлены целевые показатели. К примеру, законопроект предусматривает гарантию доступности первичной медико-санитарной помощи и предполагает до 2025 года создание не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов, а до 2030 года — строительство минимум восьми поликлиник", — отметил представитель пресс-службы.
Он добавил, что в процессе работы над документом депутаты внесли 26 поправок к первой версии документа, уточнил собеседник агентства.
Закон вступит в силу после подписания губернатором Ленинградской области.
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