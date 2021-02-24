https://ria.ru/20210224/sanktsii-1598760547.html

В МИД назвали решение ЕС расширить санкции против России цирком

В МИД назвали решение ЕС расширить санкции против России цирком

Решение Евросоюза о расширении персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального – цирк и заранее разыгранная история, заявила... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:56

2021-02-24T12:56

2021-02-24T13:15

жозеп боррель

брюссель

евросоюз

дмитрий песков

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Решение Евросоюза о расширении персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального – цирк и заранее разыгранная история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь Европейского Союза - объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский Союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Навального. МИД РФ, комментируя угрозу новых санкций ЕС, заявил, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. В Москве отметили, что укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС нелегитимных инструментов – ультиматумы, давление и санкции – вызывает лишь сожаление.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598606442.html

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москва

россия

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жозеп боррель, брюссель, евросоюз, дмитрий песков, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире