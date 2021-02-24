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Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции
Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции
Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:18
2021-02-24T23:43
россия
жозеп боррель
владимир чижов
евросоюз
москва
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире "России 24"."В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что такие действия Европы без последствий не останутся, "можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе".Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
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россия, жозеп боррель, владимир чижов, евросоюз, москва

Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции

23:18 24.02.2021 (обновлено: 23:43 24.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире "России 24".
"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что такие действия Европы без последствий не останутся, "можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
 
РоссияЖозеп БоррельВладимир ЧижовЕвросоюзМосква
 
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