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Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции
Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции
Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:18
2021-02-24T23:18
2021-02-24T23:43
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жозеп боррель
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москва
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире "России 24"."В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что такие действия Европы без последствий не останутся, "можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе".Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
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россия, жозеп боррель, владимир чижов, евросоюз, москва