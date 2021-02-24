Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз

"Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора". - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему глава государства был без головного убора, когда на улице 20-градусный мороз.