Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз
12:38 24.02.2021 (обновлено: 12:50 24.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора - здоровье у него крепкое, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.
Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Несмотря на мороз, глава государства был без шапки.
"Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора". - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему глава государства был без головного убора, когда на улице 20-градусный мороз.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
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