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Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз
Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз
Президент РФ Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора - здоровье у него крепкое, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:38
2021-02-24T12:50
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора - здоровье у него крепкое, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Несмотря на мороз, глава государства был без шапки.Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз

12:38 24.02.2021 (обновлено: 12:50 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора - здоровье у него крепкое, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.
Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Несмотря на мороз, глава государства был без шапки.
"Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора". - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему глава государства был без головного убора, когда на улице 20-градусный мороз.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
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РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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