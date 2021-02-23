https://ria.ru/20210223/putin-1598649192.html
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:38
2021-02-23T12:38
2021-02-23T23:07
23 февраля
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.В Александровском саду Путин был в сопровождении военнослужащих и кадетов. На церемонии также присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а вот политических деятелей на этот раз не было. Несмотря на мороз, Путин был без шапки.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Подмосковье и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер один" — установили в 1997 году. В 2009-м памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс дополнили стелой в честь городов, носящих это звание.Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993-го назывался "День Советской армии и Военно-морского флота".
https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598619067.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры церемонии
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры церемонии
2021-02-23T12:38
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Триколор в небе: праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Триколор в небе: праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
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23 февраля, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
В Александровском саду Путин был в сопровождении военнослужащих и кадетов. На церемонии также присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а вот политических деятелей на этот раз не было. Несмотря на мороз, Путин был без шапки.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Подмосковье
и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер один" — установили в 1997 году. В 2009-м памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс дополнили стелой в честь городов, носящих это звание.
Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993-го назывался "День Советской армии и Военно-морского флота".