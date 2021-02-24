Путин в среду примет участие в заседании коллегии ФСБ

"Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз заседание коллегии пройдет. Президент обратится с речью к участникам этой коллегии. Это будет публичное выступление, и потом коллегия уже в силу специфики ведомства будет работать в закрытом формате", - сказал Песков журналистам.