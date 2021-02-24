Путин в среду примет участие в заседании коллегии ФСБ
12:24 24.02.2021 (обновлено: 12:43 24.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления граждан России с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в заседании коллегии ФСБ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз заседание коллегии пройдет. Президент обратится с речью к участникам этой коллегии. Это будет публичное выступление, и потом коллегия уже в силу специфики ведомства будет работать в закрытом формате", - сказал Песков журналистам.
По его словам, вторая часть дня у президента "запланирована для российско-кыргызстанских отношений" - пройдут переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым.
"Киргизия - это наш союзник, стратегический партнер", - добавил Песков, отметив, что визит Жапарова - "очень объемный по содержанию".
Первый зарубежный визит нового президента Киргизии Жапарова в Россию состоится 24-25 февраля. У лидера республики запланированы встречи с Путиным, премьером РФ Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.