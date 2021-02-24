Более двух тысяч человек приняли участие в акции протеста в Киеве
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч человек приняли участие в акции в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко в Киеве, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы Украины.
Столкновения между полицией и сторонниками осужденного к семи годам за похищение человека Стерненко произошли во вторник возле администрации президента Украины.
"Сегодня у офиса президента Украины проходила акция, участие в которой приняли более 2 тысяч человек", - сообщила полиция Киева в Facebook.
Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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