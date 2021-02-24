https://ria.ru/20210224/proekt-1598836740.html

Проект "Школа фермера" Россельхозбанка стартовал в 15 регионах страны

Проект "Школа фермера" Россельхозбанка стартовал в 15 регионах страны

Масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" стартует при поддержке Минсельхоза РФ и регионов России в 15 субъектах страны... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:34

2021-02-24T19:34

2021-02-24T21:23

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

экономика

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" стартует при поддержке Минсельхоза РФ и регионов России в 15 субъектах страны при участии профильных вузов, крупного бизнеса и частных предпринимателей. Онлайн-открытие школы прошло в среду на площадке МИА "Россия сегодня".Это уже второй набор в Школу, готовящую профессиональные кадры для сельского хозяйства. В этом году число участников заметно выросло: 15 регионов прислали в общей сложности 352 заявки. Для сравнения, в прошлом году "Школу фермера" прошли 114 начинающих предпринимателей. В онлайн-открытии приняли участие губернаторы ряда регионов, руководители областных Минсельхозов, ректоры профильных вузов. По его словам, в этом году программу расширили за счет уникальных специализаций. В частности, в ней появилось такое направление, как сити-фермерство, когда овощи и зелень выращивают в городе, а не за его пределами. Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в свою очередь, отметила, что к проекту примкнули ведущие сельскохозяйственные регионы, уже имеющие хорошие фермерские движения. По ее словам, проект хорошо зарекомендовал себя, он позволяет субъектам малого агробизнеса получать глубокие теоретические и практические знания, необходимые для наращивания объемов производства. Это особенно важно с учетом возрастающего вклада фермерских хозяйств в российский АПК. Большинство из 114 выпускников первого потока получили гранты на развитие агробизнеса, а также содействие в реализации своей продукции.Ставропольский край, Башкортостан и Новосибирская область принимают участие в проекте уже во второй раз. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, развивая фермерство, регион решает не только проблему продовольственного обеспечения, но и безработицы на селе. Орловская область принимает участие в проекте "Школа фермера" впервые, но сразу установила рекорд – 47 заявок."Для нас сельское хозяйство – одна из приоритетных точек роста. Даже в прошлом непростом году нам удалось обеспечить объем продуктов сельского хозяйства на уровне 111% к уровню 2019 году. Хлеборобы получили рекордный урожай – собрали 4,3 миллиона тонн. Из года в год растет вклад орловских фермеров в АПК – сегодня работает более 1,5 тысяч фермерских и свыше 140 тысяч личных подсобных хозяйств. В прошлом году фермеры получили почти 19% валового сбора зерновых и масличных культур, произвели впечатляющие объемы молока и мяса. Фермерство обеспечивает и занятость на селе, и несет на себе значительную социальную нагрузку", - рассказал губернатор области Андрей Клычков.Он также привел данные о поддержке фермерства в регионе. Слово в рамках онлайн-открытия Школы фермера получили и выпускники проекта. Среди них - предприниматель из Новосибирской области Максим Чуркин. "По организационной и содержательной части это один из самых крутых образовательных проектов области. Я агростартапер, мой успешный кейс – это баранина. Нам удалось довести переработку барана до 95%. В данный момент я сконцентрирован на развитии кооперации, так как она решает задачу сбыта продукции по справедливым ценам. И тут хочу отметить еще один важный итог "Школы фермера" – это деловые контакты. На любой вопрос в нашем чудесном чате выпускников школы можно получить дельный ответ. Думаю, нам вообще нужна некая федеральная площадка, где мы сможем на уровне регионов обмениваться успешными кейсами", - сказал предприниматель. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, зампредседателя правительства республики Ольга Абрамова, взяв слово в рамках дискуссии, решила подбодрить и вдохновить начинающих фермеров.АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

https://realty.ria.ru/20210201/rosselkhozbank-1595486910.html

https://realty.ria.ru/20201228/ofis-1591241975.html

https://realty.ria.ru/20201207/ipoteka-1588005367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, экономика