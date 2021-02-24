Проект "Школа фермера" Россельхозбанка стартовал в 15 регионах страны
19:34 24.02.2021 (обновлено: 21:23 24.02.2021)
© АО "Россельхозбанк"Председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время онлайн пресс-конференции "Торжественного открытия второго набора в "Школу фермера" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
© АО "Россельхозбанк"
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" стартует при поддержке Минсельхоза РФ и регионов России в 15 субъектах страны при участии профильных вузов, крупного бизнеса и частных предпринимателей. Онлайн-открытие школы прошло в среду на площадке МИА "Россия сегодня".
Это уже второй набор в Школу, готовящую профессиональные кадры для сельского хозяйства. В этом году число участников заметно выросло: 15 регионов прислали в общей сложности 352 заявки. Для сравнения, в прошлом году "Школу фермера" прошли 114 начинающих предпринимателей.
В онлайн-открытии приняли участие губернаторы ряда регионов, руководители областных Минсельхозов, ректоры профильных вузов.
"Наша главная цель – помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе. Ведь у многих есть большое желание работать. Однако не всегда хватает знаний, но главное - необходимых навыков. А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв. Для Россельхозбанка фермеры – важнейшие клиенты и партнеры. Поэтому мы окружаем их максимальной поддержкой. Более того, банк намерен принять личное участие в реализации лучших бизнес-планов выпускников "Школы фермера". Поэтому ждем от вас хорошо проработанных, эффективных проектов", – сказал на открытии Школы председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.
По его словам, в этом году программу расширили за счет уникальных специализаций. В частности, в ней появилось такое направление, как сити-фермерство, когда овощи и зелень выращивают в городе, а не за его пределами.
"Школа фермерства – это уникальное явление в новой российской практике. Конкурс в некоторых регионах составил свыше четырех человек на место. Среди слушателей есть и молодые мамы, и отставные военные. Самому старшему студенту – 72 года. Важно, что и после выпуска мы, организаторы школы, продолжаем помогать нашим ученикам. Практически все участники первого потока получили гранты. Многим оказано содействие в реализации производимой продукции. Мы также помогли им встроиться в товарно-производственные цепочки. То есть, слушатели школы могут сразу заняться реальным бизнесом", - отметил Листов.
Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в свою очередь, отметила, что к проекту примкнули ведущие сельскохозяйственные регионы, уже имеющие хорошие фермерские движения. По ее словам, проект хорошо зарекомендовал себя, он позволяет субъектам малого агробизнеса получать глубокие теоретические и практические знания, необходимые для наращивания объемов производства. Это особенно важно с учетом возрастающего вклада фермерских хозяйств в российский АПК. Большинство из 114 выпускников первого потока получили гранты на развитие агробизнеса, а также содействие в реализации своей продукции.
Ставропольский край, Башкортостан и Новосибирская область принимают участие в проекте уже во второй раз. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, развивая фермерство, регион решает не только проблему продовольственного обеспечения, но и безработицы на селе.
"У нас больше 114 тысяч зарегистрированных сельских хозяйств, а тех, что сегодня твердо стоят ногах, более двух тысяч. У нас 22 выпускника "Школы фермера", ребята активные, защитили свои проекты, 15 пришли за грантовой поддержкой. Эти люди знают, как получить ресурс любого характера. Первый ресурс – это знания: юридическое сопровождение, правильное оформление бизнес-плана, запроса на грант. В этом году мы направим на поддержку агростартапов 38 миллионов рублей. Сохраним поддержку для фермеров – около 160 миллионов рублей, как и в прошлом году. Сегодня, обучаясь по проекту "Школа фермера" на базе нашего аграрного университета, люди сразу попадают на новейшие предприятия, получают бесценный опыт. У нас большая проблема – безработица на селе. И наша задача сделать всё, чтобы безработных на селе не осталось", - подчеркнул Владимиров.
Орловская область принимает участие в проекте "Школа фермера" впервые, но сразу установила рекорд – 47 заявок.
"Для нас сельское хозяйство – одна из приоритетных точек роста. Даже в прошлом непростом году нам удалось обеспечить объем продуктов сельского хозяйства на уровне 111% к уровню 2019 году. Хлеборобы получили рекордный урожай – собрали 4,3 миллиона тонн. Из года в год растет вклад орловских фермеров в АПК – сегодня работает более 1,5 тысяч фермерских и свыше 140 тысяч личных подсобных хозяйств. В прошлом году фермеры получили почти 19% валового сбора зерновых и масличных культур, произвели впечатляющие объемы молока и мяса. Фермерство обеспечивает и занятость на селе, и несет на себе значительную социальную нагрузку", - рассказал губернатор области Андрей Клычков.
Он также привел данные о поддержке фермерства в регионе.
"В прошлом году фермеры получили в сумме более 165 миллионов рублей, 527 льготных кредитов, а сумма субсидий превысила 315 миллионов. Грантов выдано на 60 миллионов, а за восемь лет - почти на 500 миллионов. Проект "Школа фермера" представляется нам очень актуальным. Для первого набора у нас выбрано разведение коз и овец, сыроварение, переработка продукции. Желающих включиться в проект оказалось больше, чем мы рассчитывали. Россельхозбанк пошел нам навстречу и увеличил квоту – 25 участников зачислены на основной курс, еще 22 получили возможность пройти курс пока без получения диплома. Мы будем поддерживать реализацию проекта в Орловской области. Для нас он важен не только для развития экономики и АПК региона, но и как реальный шаг к сохранению села", - подчеркнул Клычков.
Слово в рамках онлайн-открытия Школы фермера получили и выпускники проекта. Среди них - предприниматель из Новосибирской области Максим Чуркин.
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"По организационной и содержательной части это один из самых крутых образовательных проектов области. Я агростартапер, мой успешный кейс – это баранина. Нам удалось довести переработку барана до 95%. В данный момент я сконцентрирован на развитии кооперации, так как она решает задачу сбыта продукции по справедливым ценам. И тут хочу отметить еще один важный итог "Школы фермера" – это деловые контакты. На любой вопрос в нашем чудесном чате выпускников школы можно получить дельный ответ. Думаю, нам вообще нужна некая федеральная площадка, где мы сможем на уровне регионов обмениваться успешными кейсами", - сказал предприниматель.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, зампредседателя правительства республики Ольга Абрамова, взяв слово в рамках дискуссии, решила подбодрить и вдохновить начинающих фермеров.
"Удмуртия, безусловно, аграрный регион. Лучшее молоко производится у нас, и "Школа фермера" начинается у нас с молока и сыра. Это очень нужная и важная мера поддержки развития фермерских хозяйств. Для нас фермерство – ключевой аспект развития села. Поэтому государство направляет сюда силы и ресурсы. И мы благодарим инициаторов проекта за предоставленную нашим фермерам возможность развиваться. Хочу вдохновить всех участников Школы фермера. Сельское хозяйство – это самая космическая отрасль. Биотехнологии, генетика, искусственный интеллект – все это вы можете увидеть в сельском хозяйстве. Поэтому в этой отрасли стоит работать, жить в ней и развиваться", - убеждена министр.
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