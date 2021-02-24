https://ria.ru/20210224/posobiya-1598713531.html

В Госдуме предложили ввести новые пособия

В Госдуме предложили ввести новые пособия

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести для детей из малообеспеченных семей целевые пособия для оплаты спортивных секций. Эту идею он изложил в письме на... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:58

2021-02-24T08:58

2021-02-24T11:03

россия

олег матыцин

минспорт

иван сухарев

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

дети

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести для детей из малообеспеченных семей целевые пособия для оплаты спортивных секций. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минспорта Олега Матыцина, сообщает RT.Сейчас Минфин прорабатывает возможность предоставлять родителям налоговые вычеты за занятия детей спортом. Однако, считает Сухарев, это не исправит ситуацию с доступностью секций для детей из малообеспеченных семей. По его словам, занятия стоят в среднем три-пять тысяч рублей в месяц, а для двоих детей — и до десяти тысяч, то есть больше НДФЛ, который уплачивают за месяц родители из малообеспеченных семей."В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций", — пишет депутат. Пособие, по его мнению, не должно превышать пяти тысяч рублей в месяц.Чтобы избежать злоупотреблений, Сухарев предложил создать механизм, предусматривающий поступление средств в спортивные секции от отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.

https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

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россия, олег матыцин, минспорт, иван сухарев, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), дети, общество