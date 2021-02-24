https://ria.ru/20210224/politsiya-1598721916.html

Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане

Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане

Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:15

2021-02-24T10:15

2021-02-24T13:52

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волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 24 фев — РИА Новости. Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".По информации Смольяниновой, ролик записал и выложил в соцсети 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.Поступок задержанный объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков.Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html

россия

волгоград

волгоградская область

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россия, tiktok, гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия