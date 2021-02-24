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Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане
Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане
Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:15
2021-02-24T13:52
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ВОЛГОГРАД, 24 фев — РИА Новости. Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".По информации Смольяниновой, ролик записал и выложил в соцсети 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.Поступок задержанный объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков.Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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россия, tiktok, гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия

Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане

10:15 24.02.2021 (обновлено: 13:52 24.02.2021)
 
© Фото : Tik-tok аккаунт @_sweet_boy_8_?Кадр из видео, опубликованный в сети интернет, на ктором блогер танцует на фоне монумента Родина мать
Кадр из видео, опубликованный в сети интернет, на ктором блогер танцует на фоне монумента Родина мать - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Tik-tok аккаунт @_sweet_boy_8_?
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ВОЛГОГРАД, 24 фев — РИА Новости. Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".
По информации Смольяниновой, ролик записал и выложил в соцсети 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Поступок задержанный объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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