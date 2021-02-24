https://ria.ru/20210224/politsiya-1598721916.html
Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане
Полиция задержала тиктокера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане
Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:15
2021-02-24T10:15
2021-02-24T13:52
россия
tiktok
гумвд
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598670955_0:39:727:448_1920x0_80_0_0_9908bd713b631c8322dd959fbf917252.jpg
ВОЛГОГРАД, 24 фев — РИА Новости. Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".По информации Смольяниновой, ролик записал и выложил в соцсети 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.Поступок задержанный объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков.Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html
россия
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598670955_40:0:687:485_1920x0_80_0_0_d7273beb777fad8d60eae41d47267468.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, tiktok, гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия