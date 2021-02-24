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Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:35
2021-02-24T14:08
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны", - добавила спикер.Она также подчеркнула, что "на сегодняшний день правительство РФ - одно из самых продвинутых, современных и эффективных".Она отметила важность координации усилий исполнительной и законодательной властей, создание интегрированных информационных систем правительства и парламентариев.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, коронавирус в россии, россия

Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России

13:35 24.02.2021 (обновлено: 14:08 24.02.2021)
 
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Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Правительство сумело сохранить социально-экономическую, финансовую стабильность", - сказала Матвиенко на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
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"Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны", - добавила спикер.
Она также подчеркнула, что "на сегодняшний день правительство РФ - одно из самых продвинутых, современных и эффективных".
Она отметила важность координации усилий исполнительной и законодательной властей, создание интегрированных информационных систем правительства и парламентариев.
 
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