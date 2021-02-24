https://ria.ru/20210224/period-1598767334.html
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:35
2021-02-24T13:35
2021-02-24T14:08
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638124_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_cbe5186a637a015b838061c5f8e3e252.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны", - добавила спикер.Она также подчеркнула, что "на сегодняшний день правительство РФ - одно из самых продвинутых, современных и эффективных".Она отметила важность координации усилий исполнительной и законодательной властей, создание интегрированных информационных систем правительства и парламентариев.
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597204260.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638124_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_e82bf3f8d0a16ae616531b71f75d7a8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, коронавирус в россии, россия