https://ria.ru/20210224/period-1598767334.html

Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России

Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России

Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:35

2021-02-24T13:35

2021-02-24T14:08

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны", - добавила спикер.Она также подчеркнула, что "на сегодняшний день правительство РФ - одно из самых продвинутых, современных и эффективных".Она отметила важность координации усилий исполнительной и законодательной властей, создание интегрированных информационных систем правительства и парламентариев.

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597204260.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, коронавирус в россии, россия