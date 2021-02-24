https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598750023.html

Военный эксперт прокомментировал заявления Пашиняна об "Искандерах"

Военный эксперт прокомментировал заявления Пашиняна об "Искандерах"

Нареканий по поводу исправности оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Армении ранее никогда не было: над тем, что подразумевал премьер страны РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:13

2021-02-24T12:13

2021-02-24T12:17

никол пашинян

минобороны армении

искандер

серж саргсян

москва

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армения

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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Нареканий по поводу исправности оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Армении ранее никогда не было: над тем, что подразумевал премьер страны Никол Пашинян под "разорвавшимися на 10%" ракетами, ломает голову вся страна и другие государства, заявил в среду РИА Новости координатор армянского сайта военных новостей Razm.info Карен Вртанесян.Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий."Совершенно непонятно, что значит взорваться на 10%. Вся Армения, и я думаю, не только Армения, со вчерашнего дня ломает голову, что имелось в виду. Вероятнее всего, "Искандер" был использован в конце военных действий и никаких нареканий на тему того, что он не сработал, я не слышал", - сказал Вртанесян, добавив, что применение "Искандера" официально не опровергалось.Эксперт считает, что слова Пашиняна могли быть "импульсивной попыткой уйти от ответа". "Может это было спонтанное заявление, а может и нет. Очень трудно понять, тем более, что сам заявитель все размазал. Сначала он сказал, что "Искандер" не взорвался, потом добавил, что взорвался на 10% и резюмировал свое заявление выражением "не знаю", - отметил собеседник агентства.В итоге, по его словам, со вторника эта тема обсуждается и в Армении, и в русскоязычном информационном поле, вызывая у всех удивление. "Тем более вопрос был о том, почему комплекс не был применен в первые дни войны. В ответ было заявлено о его использовании в конце войны с какими-то проблемами. То есть, по любому это не было ответом на вопрос", - сказал Вртанесян."И еще раз, никто не понимает, что значит взорваться на 10%. Там не комплексная боеголовка, чтобы заявлять, что какие-то детали сработали, а какие-то нет. Во-вторых, территория применения на тот момент находилась под контролем противника и я не понимаю, как можно было проверить, что там взорвалось и на сколько процентов", - добавил эксперт.Бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян в ноябре 2020 года заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598723669.html

https://ria.ru/20210224/iskander-1598729860.html

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никол пашинян, минобороны армении, искандер, серж саргсян, москва, азербайджан, армения, в мире