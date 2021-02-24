Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598723669.html
Минобороны Армении не стало комментировать слова Пашиняна об "Искандерах"
Минобороны Армении не стало комментировать слова Пашиняна об "Искандерах"
Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" оперативно-тактических ракетах "Искандер", передает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:23
2021-02-24T10:49
серж саргсян
москва
азербайджан
никол пашинян
минобороны армении
искандер
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592634633_0:0:2686:1511_1920x0_80_0_0_089b3d89d1d879221eeaadd3aab4e684.jpg
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" оперативно-тактических ракетах "Искандер", передает Sputnik Армения.Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий."Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил Sputnik Армения, что "они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера", - говорится в сообщении.В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201118/iskander-1585256796.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592634633_102:0:2515:1810_1920x0_80_0_0_42a356bb4dca7e071960f186a1c596f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
серж саргсян, москва, азербайджан, никол пашинян, минобороны армении, искандер, армения, в мире

Минобороны Армении не стало комментировать слова Пашиняна об "Искандерах"

10:23 24.02.2021 (обновлено: 10:49 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" оперативно-тактических ракетах "Искандер", передает Sputnik Армения.
Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
"Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил Sputnik Армения, что "они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера", - говорится в сообщении.
В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 21:24
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
 
Серж СаргсянМоскваАзербайджанНикол ПашинянМинобороны АрменииИскандерАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Лента новостейМолния