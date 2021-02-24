Минобороны Армении не стало комментировать слова Пашиняна об "Искандерах"
10:23 24.02.2021 (обновлено: 10:49 24.02.2021)
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" оперативно-тактических ракетах "Искандер", передает Sputnik Армения.
Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
"Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил Sputnik Армения, что "они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера", - говорится в сообщении.
В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
18 ноября 2020, 21:24В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"