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Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России
Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России
В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:42
2021-02-24T15:42
2021-02-24T15:42
россия
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она добавила, что по двум есть уже решения Верховного суда о ликвидации, это партии "Возрождение аграрной России" и "ОПЛОТ России".Кроме того, 22 февраля было принято решение об объединении трёх партий: "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", напомнила она."С учётом объединения участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут 14 партий", - пояснила Памфилова."Практически все действующие партии принимают участие в политической жизни страны в той или иной степени, кто-то больше на местном и региональном уровне, кто-то на федеральном, все они в меру сил и возможностей работают. Но избирателю подчас сложно разобраться в таком партийном разнообразии. У нас только исходя из названия три партии, позиционирующие себя как коммунистические, четыре позиционируют себя в названии как демократические", - добавила председатель ЦИК.Также, исходя из названий, четыре партии выступают за справедливость, две конкретно за социальную справедливость."При этом по политическому опыту и весу, по сути программ, они, конечно, очень отличаются", - резюмировала Памфилова.
https://ria.ru/20210222/partiya-1598546910.html
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россия, элла памфилова, политика
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
В России
действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"По последним данным Минюста РФ, которые поступили в ЦИК, сейчас в стране действуют 36 политических партий. Но ещё примерно года два назад их было за семьдесят. То есть произошел такой естественный отбор, в результате мы с вами видим 36 партий.
Она добавила, что по двум есть уже решения Верховного суда о ликвидации, это партии "Возрождение аграрной России" и "ОПЛОТ России".
Кроме того, 22 февраля было принято решение об объединении трёх партий: "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", напомнила она.
"С учётом объединения участвовать в выборах в Госдуму
без сбора подписей могут 14 партий", - пояснила Памфилова.
"Практически все действующие партии принимают участие в политической жизни страны в той или иной степени, кто-то больше на местном и региональном уровне, кто-то на федеральном, все они в меру сил и возможностей работают. Но избирателю подчас сложно разобраться в таком партийном разнообразии. У нас только исходя из названия три партии, позиционирующие себя как коммунистические, четыре позиционируют себя в названии как демократические", - добавила председатель ЦИК.
Также, исходя из названий, четыре партии выступают за справедливость, две конкретно за социальную справедливость.
"При этом по политическому опыту и весу, по сути программ, они, конечно, очень отличаются", - резюмировала Памфилова.