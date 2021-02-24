https://ria.ru/20210224/partii-1598794735.html

Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России

Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России

В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:42

2021-02-24T15:42

2021-02-24T15:42

россия

элла памфилова

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она добавила, что по двум есть уже решения Верховного суда о ликвидации, это партии "Возрождение аграрной России" и "ОПЛОТ России".Кроме того, 22 февраля было принято решение об объединении трёх партий: "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", напомнила она."С учётом объединения участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут 14 партий", - пояснила Памфилова."Практически все действующие партии принимают участие в политической жизни страны в той или иной степени, кто-то больше на местном и региональном уровне, кто-то на федеральном, все они в меру сил и возможностей работают. Но избирателю подчас сложно разобраться в таком партийном разнообразии. У нас только исходя из названия три партии, позиционирующие себя как коммунистические, четыре позиционируют себя в названии как демократические", - добавила председатель ЦИК.Также, исходя из названий, четыре партии выступают за справедливость, две конкретно за социальную справедливость."При этом по политическому опыту и весу, по сути программ, они, конечно, очень отличаются", - резюмировала Памфилова.

https://ria.ru/20210222/partiya-1598546910.html

россия

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россия, элла памфилова, политика