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Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России
Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России
В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:42
2021-02-24T15:42
россия
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она добавила, что по двум есть уже решения Верховного суда о ликвидации, это партии "Возрождение аграрной России" и "ОПЛОТ России".Кроме того, 22 февраля было принято решение об объединении трёх партий: "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", напомнила она."С учётом объединения участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут 14 партий", - пояснила Памфилова."Практически все действующие партии принимают участие в политической жизни страны в той или иной степени, кто-то больше на местном и региональном уровне, кто-то на федеральном, все они в меру сил и возможностей работают. Но избирателю подчас сложно разобраться в таком партийном разнообразии. У нас только исходя из названия три партии, позиционирующие себя как коммунистические, четыре позиционируют себя в названии как демократические", - добавила председатель ЦИК.Также, исходя из названий, четыре партии выступают за справедливость, две конкретно за социальную справедливость."При этом по политическому опыту и весу, по сути программ, они, конечно, очень отличаются", - резюмировала Памфилова.
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россия, элла памфилова, политика

Памфилова рассказала о "естественном отборе" среди партий в России

15:42 24.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России действуют 36 политических партий, по двум из них есть решение о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"По последним данным Минюста РФ, которые поступили в ЦИК, сейчас в стране действуют 36 политических партий. Но ещё примерно года два назад их было за семьдесят. То есть произошел такой естественный отбор, в результате мы с вами видим 36 партий.
Она добавила, что по двум есть уже решения Верховного суда о ликвидации, это партии "Возрождение аграрной России" и "ОПЛОТ России".
Кроме того, 22 февраля было принято решение об объединении трёх партий: "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", напомнила она.
"С учётом объединения участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут 14 партий", - пояснила Памфилова.
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"Практически все действующие партии принимают участие в политической жизни страны в той или иной степени, кто-то больше на местном и региональном уровне, кто-то на федеральном, все они в меру сил и возможностей работают. Но избирателю подчас сложно разобраться в таком партийном разнообразии. У нас только исходя из названия три партии, позиционирующие себя как коммунистические, четыре позиционируют себя в названии как демократические", - добавила председатель ЦИК.
Также, исходя из названий, четыре партии выступают за справедливость, две конкретно за социальную справедливость.
"При этом по политическому опыту и весу, по сути программ, они, конечно, очень отличаются", - резюмировала Памфилова.
 
РоссияЭлла ПамфиловаПолитика
 
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