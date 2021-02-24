https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

Как чужие люди заменяют родителей обездоленным детям

Как чужие люди заменяют родителей обездоленным детям

Все дети, изъятые из семей, попадают в больницу. Пока обследуют, решается их судьба: возвращение к родителями или — детдом. Многие поступают в медучреждения в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:00

2021-02-24T08:00

2021-02-24T08:13

россия

больницы

сироты

москва

истра

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598330600_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_682723e81f3d6c4f29f48a9f81f2b56a.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Все дети, изъятые из семей, попадают в больницу. Пока обследуют, решается их судьба: возвращение к родителями или — детдом. Многие поступают в медучреждения в ужасном состоянии: истощенные, немытые, в зловонной одежде. Одних забирают у матерей и отцов, которые в пьяном угаре даже не замечают прихода сотрудников опеки и полиции, другие оказываются безнадзорными — когда родители попадают в тюрьму. Шестимесячного Даниила и вовсе привезли в больницу в забрызганной кровью одежде — его отец убил бывшую жену на глазах у сына. ВитечкаЛюбовь Стецик хорошо помнит первого ребенка, за которым ухаживала, — тяжелобольного Витю (имена всех несовершеннолетних изменены). У него была гидроцефалия, стояла трахеостома. Любовь боялась, что не справится: советовалась с медсестрой, подглядывала в тетрадку со схемой ухода. А потом освоилась и порой даже забывала, что Витя — отказник, а сама она — няня в больнице. "Мне иногда казалось, что это мой ребенок. Я его чувствовала, просто чувствовала. Когда я спала, а он начинал задыхаться, вскакивала с кровати и чистила трахеостому. Ему тогда было четыре месяца, он мог только смотреть на меня. Рассказываю о нем и вижу эти глазки, как будто говорил: "Помоги мне", — вспоминает Любовь. Стецик — старшая няня проектов "Брошенные дети в больнице" и "Доступная помощь" фонда "Дорога жизни". Благодаря ей и еще двум десяткам сотрудников малыши не остаются одни в лечебных учреждениях.Витя был первенцем в молодой семье. Мать отказалась от него сразу — не могла даже взглянуть на ребенка. Любовь не осуждает: "Она еще девочка, конечно, ей страшно. Мне было 45 лет — и даже меня особенности Витечки удивили". Через неделю с няней встретился отец мальчика: ему кто-то сообщил, что за сыном хорошо ухаживают. Благодарил. Сказал: "Не судите мою жену, у нее истерика, когда она его видит". "Я вас прекрасно понимаю, — ответила Любовь. — Но вам просто нужно больше времени с ним провести. Посмотришь мельком — конечно, не красавец. Если же постоянно с этим ребенком находишься, уже не замечаешь изъянов". Через некоторое время Витю перевели в паллиативное отделение, няня планировала ухаживать за младенцем и там. Но пришла его мать: "Я остаюсь с ним". "Я ее обняла: "Спасибо вам, я очень люблю Витю, он мне как родной, но все же ему нужна мама". Тогда Любовь не догадалась обменяться контактами, как в дальнейшем сложилась судьба семьи, ей неизвестно. Но информация о мальчике исчезла из банка данных о детях-сиротах. "Смотрели как на предателя"Сейчас от этого отказались, а в первые несколько лет проекта няни сами отвозили малышей в детдом. Было тяжело: ведь до этого они месяц или больше находились с подопечными круглосуточно. Любовь помнит, как это было с Каримом — она за ним ухаживала после Вити. Мальчику исполнялся год — за день до дня рождения его забрали в детдом. "Это было ужасно, когда мы сами отвозили в приют деток. Теперь их забирают. Мы хоть не видим слез и сами не показываем им, как страдаем. Ведь все-таки привязываемся, привыкаем", — делится переживаниями больничная няня Зоя Мороз. Дети возвращаютсяВпрочем, передать ребенка генетическим родителям порой морально ничуть не легче, чем в казенное учреждение. У Любови Стецик так произошло с Мишей, одним из первых подопечных — его привезли в больницу одновременно с Каримом, в полтора года. Потом отправили в приют. Оттуда Мишу забрала бабушка, но не справилась с воспитанием, и он снова оказался под крылом у Любови. "Подрос, вытянулся. Я его не узнала: через меня прошло столько детей, фамилий много одинаковых. Миша спал по три-четыре раза в день, но только возле меня. Ляжет тихонечко мне на руку и дремлет. А я думаю: "Какой знакомый ребенок!" И вот однажды лежу, он проходит мимо кровати и так взглянет! Я стала рыться в фотках: "Господи, да это же Миша!"Некоторые дети возвращались в больницу и по три раза. "У Ванечки очень тяжелая история: погиб отец, мать пошла по наклонной, пьянствовала, ребенка изъяли. А он такой красавчик. В больнице его называли "маленький Ленин": кудрявенький, беленький, кругленький, помните, как на октябрьской звездочке? Я души в нем не чаяла. Первый раз попал к нам, когда ему было около года, через месяц за ним явилась мама — молодая девка с перегаром. Она его так взяла, знаете, как не своего, будто брезговала. У меня чуть сердце не остановилось. Сразу подумалось: ненадолго он домой. Ванечка вернулся спустя полгода, и за ним снова пришла мама. Я смотрела в окно, как она его забирала: тащит за руку, а он вырывается, бежит в больницу. Как он кричал!"— вспоминает Любовь. В итоге Ваню в третий раз изъяли, и он опять оказался в казенных стенах. Со вшами и опрелостямиВ больницу часто поступают дети, за которыми никто не ухаживал: немытые, со вшами и опрелостями — родители сутками не меняли им памперсы. Бывают истощенные или с побоями. "Привели как-то двоюродных братьев. Такие голодные! Всего боялись. Играли лишь под кроватью, в углу. Мы столько сил потратили, чтобы они начали вести себя как обычные дети. Когда пришли их мамы, родные сестры, мы думали, мальчишки нам головы оторвут — цеплялись за нас до последнего", — рассказывает Любовь. А Зоя вспоминает, как однажды привезли спящего четырехлетнего Максима. Его родители были пьяны и даже не проснулись, когда явились сотрудники опеки и полиции. Не проснулся и Максим. "Все перепугались, думали, накачали чем-то. Но анализы были чистые — просто крепко спал. Он знал цвета, рисовал, складывал конструктор, хорошо говорил — нормальный мальчишка. Однако когда я задавала вопросы про бабушку, родителей, молча опускал голову и уходил в сторону. В итоге отправился в детдом", — делится очередной историей Зоя. Слезы радостиБывают и сюжеты с хорошим концом — правда, гораздо реже. "Тяжело отдавать детей, и я никак не думала, что буду плакать еще и от радости. Однажды у семьи приезжих забрали четверых. Трое старших попали в другое учреждение, а самый младший мальчик — двух с половиной лет — к нам, в седьмую "инфекцию" на Шмитовском проезде. Он не слезал с окна, я понимала: ждет маму и папу. И вот появляется заведующая, говорит: "За нашим Мухаммадом пришли родители". Они такие красивые: высокие, хорошо одетые. Так его целовали, обнимали, я ревела от счастья! Отец сказал: "Вы верите, я пять дней не ел, не пил — не могу возвращаться в пустой дом", — описывает подробности Любовь. У Зои Мороз был случай, когда забрали ребенка из благополучной семьи: мать на минутку вышла в магазин и не закрыла входную дверь. Трехлетний мальчик отправился гулять. Вскоре малыша вернули. А два года назад поступил младенец в окровавленном комбинезоне. "Шестимесячный, зовут Даня. Мальчишка хорошенький, ухоженный, а комбинезончик весь в крови. Отец зарезал его мать и ранил бабушку — я так и не узнала, выжила она или нет", — рассказывает Зоя. Родители Даниила были в разводе, отец навещал сына. Что произошло, никто точно не знает, но в итоге — убитая женщина и окровавленный комбинезон на полугодовалом ребенке. Даню взяла в семью его крестная — пока он был в больнице, она приходила к нему каждый день. Жизнь и работа"Программу "Брошенные дети" реализуют на базе больницы имени Сперанского, "девятки". Здесь занимаются теми, кого изъяли из семьи или нашли на улице, на вокзале. Такие всегда сначала попадают в медучржедение для обследования. Потом по решению опеки их отправляют либо в ЦССВ (центры содействия семейному воспитанию), либо обратно в семью", — объясняет координатор проектов фонда "Дорога жизни" Екатерина Панькова. У больничных нянь — вахтовый метод: несколько месяцев живут в медучреждении круглосуточно, потом — домой. Многие, в том числе Любовь и Зоя, приехали на заработки с Украины — во время пандемии возникли сложности с тем, чтобы увидеть собственных детей. "Мы уже втянулись. Три месяца спокойно можем сидеть с подопечными. Многое зависит от того, какое у ребенка эмоциональное, психическое состояние. Прошлая смена была идеальной. Детки спокойные, уравновешенные. Пролетели три месяца, а я даже не заметила. Сейчас немножко труднее: ребята эмоционально зажатые, постоянно плачут", — говорит Мороз. У Зои взрослый сын и дочь. У Любови — пятеро, младшей — четырнадцать лет. Она уже не занимается детьми, которые расстались с родителями буквально вчера, — помогает сиротам, приехавшим в Москву на лечение из других регионов. Между операциями или в ожидании реабилитации их устраивают в Елизаветинский хоспис в Истре или дом милосердия "Русская береза" в Жуковском — такая маршрутизация появилась благодаря программе фонда "Доступная помощь". Там детей встречают няни и заботятся о них до завершения реабилитации, возвращения в детдом. Во время нашей беседы Любовь то и дело отвлекается, чтобы сказать: "Ирочка, раздевайся, моя золотая", "Молодец! Ты мое чудо". Дел у больничной няни немало, но для нее все очень просто: говорит, что работает мамой.

https://ria.ru/20200720/1574500130.html

россия

москва

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, больницы, сироты, москва, истра, дети, общество