https://ria.ru/20210224/orlov-1598809182.html

Умер ведущий "Кинопанорамы" Даль Орлов

Умер ведущий "Кинопанорамы" Даль Орлов

Сценарист и киновед, ведущий телепередачи "Кинопанорама" Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:52

2021-02-24T16:52

2021-02-24T16:54

культура

культура

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сценарист и киновед, ведущий телепередачи "Кинопанорама" Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.Даль Орлов родился в 1935 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в газете "Труд", затем стал заместителем главного редактора журнала "Искусство кино", позднее – главным редактором "Советского экрана". В 1980-1986 годах был ведущим телепередачи "Кинопанорама".

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2021

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культура, россия