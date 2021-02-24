Умер ведущий "Кинопанорамы" Даль Орлов
16:52 24.02.2021 (обновлено: 16:54 24.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист, критик, публицист Даль Орлов
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сценарист и киновед, ведущий телепередачи "Кинопанорама" Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
"С горечью сообщаем, что сегодня на 87 году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", - сказано в сообщении пресс-службы.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист, критик, публицист Даль Орлов
Заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист, критик, публицист Даль Орлов
Даль Орлов родился в 1935 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в газете "Труд", затем стал заместителем главного редактора журнала "Искусство кино", позднее – главным редактором "Советского экрана". В 1980-1986 годах был ведущим телепередачи "Кинопанорама".