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Орлов рассказал о преимуществах нового завода по производству семян
Орлов рассказал о преимуществах нового завода по производству семян
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что новый завод компании АНК по производству семян и пищевой сои, открывшийся 24 февраля в поселке... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:38
2021-02-24T11:38
василий орлов
амурская область
южная корея
заречный
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что новый завод компании АНК по производству семян и пищевой сои, открывшийся 24 февраля в поселке Заречный, частично закроет потребности аграриев региона, а также будет работать на экспорт.Глава Приамурья добавил, что завод экспортоориентированный, и хотя 2020 год был "тяжелым с точки зрения международных контрактов", губернатор выразил надежду, что в 2021 году получится "активнее работать с корейскими и японскими партнёрами".Завод построили за 8 месяцев, в проект вложено более 150 миллионов рублей, предприятие оснащено двумя автономными линиями фасовки: для пищевой сои и семян. Со ссылкой на коммерческого директора компании АНК Степана Инюточкина правительство Приамурья сообщает, что годовая производственная мощность завода – до 30 тысяч тонн, это позволит выпускать продукцию для амурского рынка и зарубежья, в рамках заключённого ранее контракта АНК экспортирует в Южную Корею 4 тысячи соевых бобов.Сейчас минсельхоз Приамурья разрабатывает нормативную базу для оказания поддержки аграриям, готовым заняться глубокой переработкой сои.
https://ria.ru/20210218/vagony-1598045370.html
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василий орлов, амурская область, южная корея, заречный, экономика

Орлов рассказал о преимуществах нового завода по производству семян

11:38 24.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что новый завод компании АНК по производству семян и пищевой сои, открывшийся 24 февраля в поселке Заречный, частично закроет потребности аграриев региона, а также будет работать на экспорт.
"В Приамурье одна из главных культур – соя. Наши хозяйства производят больше 1 миллиона тонн ежегодно. Чтобы увеличить урожайность, необходимо готовить качественные семена. Ежегодно аграриям требуется порядка 100 тысяч тонн семян сои и 50 тысяч тон семян зерновых, однако качество не всегда соответствует высоким требованиям. Новый завод поможет частично решить эту проблему", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
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Глава Приамурья добавил, что завод экспортоориентированный, и хотя 2020 год был "тяжелым с точки зрения международных контрактов", губернатор выразил надежду, что в 2021 году получится "активнее работать с корейскими и японскими партнёрами".
"Зарубежным партнёрам важно качество продукции. Именно это и готов предложить завод", - подчеркнул Орлов.
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Завод построили за 8 месяцев, в проект вложено более 150 миллионов рублей, предприятие оснащено двумя автономными линиями фасовки: для пищевой сои и семян. Со ссылкой на коммерческого директора компании АНК Степана Инюточкина правительство Приамурья сообщает, что годовая производственная мощность завода – до 30 тысяч тонн, это позволит выпускать продукцию для амурского рынка и зарубежья, в рамках заключённого ранее контракта АНК экспортирует в Южную Корею 4 тысячи соевых бобов.
"У нас действуют беспрецедентные меры поддержки для строительства животноводческих комплексов. В 2021 году вступят в силу дополнительные региональные меры поддержки на строительство капитальных объектов по глубокой переработке сои. В настоящее время в области перерабатывается 36% сои, наша задача довести это значение до 70%. Всем, у кого есть желание работать в этом направлении, мы создадим для этого условия", - добавил Орлов.
Сейчас минсельхоз Приамурья разрабатывает нормативную базу для оказания поддержки аграриям, готовым заняться глубокой переработкой сои.
 
Василий ОрловАмурская областьЮжная КореяЗаречныйЭкономика
 
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