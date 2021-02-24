https://ria.ru/20210224/orlov-1598739719.html

Орлов рассказал о преимуществах нового завода по производству семян

Орлов рассказал о преимуществах нового завода по производству семян

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что новый завод компании АНК по производству семян и пищевой сои, открывшийся 24 февраля в поселке... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:38

2021-02-24T11:38

2021-02-24T11:38

василий орлов

амурская область

южная корея

заречный

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что новый завод компании АНК по производству семян и пищевой сои, открывшийся 24 февраля в поселке Заречный, частично закроет потребности аграриев региона, а также будет работать на экспорт.Глава Приамурья добавил, что завод экспортоориентированный, и хотя 2020 год был "тяжелым с точки зрения международных контрактов", губернатор выразил надежду, что в 2021 году получится "активнее работать с корейскими и японскими партнёрами".Завод построили за 8 месяцев, в проект вложено более 150 миллионов рублей, предприятие оснащено двумя автономными линиями фасовки: для пищевой сои и семян. Со ссылкой на коммерческого директора компании АНК Степана Инюточкина правительство Приамурья сообщает, что годовая производственная мощность завода – до 30 тысяч тонн, это позволит выпускать продукцию для амурского рынка и зарубежья, в рамках заключённого ранее контракта АНК экспортирует в Южную Корею 4 тысячи соевых бобов.Сейчас минсельхоз Приамурья разрабатывает нормативную базу для оказания поддержки аграриям, готовым заняться глубокой переработкой сои.

https://ria.ru/20210218/vagony-1598045370.html

https://ria.ru/20210208/tigry-1596501338.html

амурская область

южная корея

заречный

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василий орлов, амурская область, южная корея, заречный, экономика