Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/ograblenie-1598715376.html
В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк
В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк
Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:20
2021-02-24T09:20
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.Вечером 19 февраля поступило сообщение, что в одно из отделений вошел мужчина в черной одежде и медицинской маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. После того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся ни с чем."Двадцать третьего февраля при содействии сотрудников УМВД России по Василеостровскому району у дома 65 на Лиговском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего жителя Ставропольского края. У мужчины был изъят муляж гранаты", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591109826.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк

09:20 24.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.
Вечером 19 февраля поступило сообщение, что в одно из отделений вошел мужчина в черной одежде и медицинской маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. После того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся ни с чем.
"Двадцать третьего февраля при содействии сотрудников УМВД России по Василеостровскому району у дома 65 на Лиговском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего жителя Ставропольского края. У мужчины был изъят муляж гранаты", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 12:10
В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Лента новостейМолния