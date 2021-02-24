https://ria.ru/20210224/ograblenie-1598715376.html
В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк
В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк
Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:20
2021-02-24T09:20
2021-02-24T09:20
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.Вечером 19 февраля поступило сообщение, что в одно из отделений вошел мужчина в черной одежде и медицинской маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. После того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся ни с чем."Двадцать третьего февраля при содействии сотрудников УМВД России по Василеостровскому району у дома 65 на Лиговском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего жителя Ставропольского края. У мужчины был изъят муляж гранаты", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591109826.html
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.
Вечером 19 февраля поступило сообщение, что в одно из отделений вошел мужчина в черной одежде и медицинской маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. После того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся
ни с чем.
"Двадцать третьего февраля при содействии сотрудников УМВД России по Василеостровскому району у дома 65 на Лиговском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего жителя Ставропольского края. У мужчины был изъят муляж гранаты", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".