https://ria.ru/20210224/ograblenie-1598715376.html

В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк

В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк

Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:20

2021-02-24T09:20

2021-02-24T09:20

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.Вечером 19 февраля поступило сообщение, что в одно из отделений вошел мужчина в черной одежде и медицинской маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. После того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся ни с чем."Двадцать третьего февраля при содействии сотрудников УМВД России по Василеостровскому району у дома 65 на Лиговском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего жителя Ставропольского края. У мужчины был изъят муляж гранаты", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".

https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591109826.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия