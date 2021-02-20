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В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк
В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк
Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:06
2021-02-20T10:06
2021-02-20T10:06
васильевский остров
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося похитить денежные средства в банке", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 19 февраля около 19.20 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из отделений банка в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова."Она сообщила, что около 18.15 неизвестный мужчина во всем черном и медицинской маске вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал денежные средства. Однако после того, как работник учреждения нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, ничего не похитив", - говорится в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20201222/ograblenie-1590459102.html
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васильевский остров, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия