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В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк
В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк
Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:06
2021-02-20T10:06
васильевский остров
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося похитить денежные средства в банке", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 19 февраля около 19.20 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из отделений банка в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова."Она сообщила, что около 18.15 неизвестный мужчина во всем черном и медицинской маске вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал денежные средства. Однако после того, как работник учреждения нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, ничего не похитив", - говорится в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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васильевский остров
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васильевский остров, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк

10:06 20.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося похитить денежные средства в банке", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 19 февраля около 19.20 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из отделений банка в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова.
"Она сообщила, что около 18.15 неизвестный мужчина во всем черном и медицинской маске вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал денежные средства. Однако после того, как работник учреждения нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, ничего не похитив", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Васильевский островГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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