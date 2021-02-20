https://ria.ru/20210220/ograblenie-1598277884.html

В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк

В Петербурге разыскивают мужчину, который попытался ограбить банк

Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:06

2021-02-20T10:06

2021-02-20T10:06

васильевский остров

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Неизвестный пытался ограбить банк в Петербурге, полиция разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося похитить денежные средства в банке", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 19 февраля около 19.20 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из отделений банка в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова."Она сообщила, что около 18.15 неизвестный мужчина во всем черном и медицинской маске вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал денежные средства. Однако после того, как работник учреждения нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, ничего не похитив", - говорится в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20201222/ograblenie-1590459102.html

васильевский остров

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

васильевский остров, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия