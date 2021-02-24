https://ria.ru/20210224/oge-1598843398.html
Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году
Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году
Минпросвещения РФ подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:46
2021-02-24T20:46
2021-02-24T20:46
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:51:3026:1753_1920x0_80_0_0_0fec47e45beec8dd36f6c9020048b8fc.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году", - говорится в проекте приказа.В проекте предлагается проводить ГИА в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по русскому языку и математике."ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ в 2021 году не проводится", - говорится в тексте проекта.Кроме того, Минпросвещения предлагает проводить экзамен только по одному обязательному предмету по желанию для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья.Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля.
https://sn.ria.ru/20210219/nti-1598196973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/oge-1593048191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82e1b035174ce31451b0fc9f4f5529cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество