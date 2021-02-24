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Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году
Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году
Минпросвещения РФ подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:46
2021-02-24T20:46
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ‎в 2021 году", - говорится в проекте приказа.В проекте предлагается проводить ГИА в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по русскому языку и математике."ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому ‎и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ ‎в 2021 году не проводится", - говорится в тексте проекта.Кроме того, Минпросвещения предлагает проводить экзамен только по одному обязательному предмету по желанию для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья.Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году

20:46 24.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ‎в 2021 году", - говорится в проекте приказа.
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В проекте предлагается проводить ГИА в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по русскому языку и математике.
"ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому ‎и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ ‎в 2021 году не проводится", - говорится в тексте проекта.
Кроме того, Минпросвещения предлагает проводить экзамен только по одному обязательному предмету по желанию для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля.
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