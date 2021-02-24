https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html

Памятник Невскому будет символом защиты России от Запада, считает эксперт

Памятник Невскому будет символом защиты России от Запада, считает эксперт

Памятник князю Александру Невскому, если он появится на Лубянской площади в Москве, будет символизировать, в том числе, защиту суверенитета России от Запада,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:57

2021-02-24T16:57

2021-02-24T17:05

новости - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

религия

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алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Памятник князю Александру Невскому, если он появится на Лубянской площади в Москве, будет символизировать, в том числе, защиту суверенитета России от Запада, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Невскому.Лункин отметил, что в обществе больше обсуждают не факты и реальные исторические личности, а их образы в популярной культуре, кино. "Это, скорее, противостояние кинообразов Дзержинского и Невского, а также самоощущения людей и их взглядов на будущее. Через историю люди пытаются понять, какой будет Россия", - заявил религиовед."Если ориентироваться на образ Невского, созданный советским кинематографом, он будет олицетворять силу, в том числе силу государственной власти, а также суверенитет России, его защиту от Запада (одна из ключевых частей нашей современной государственной идеологии – защита суверенитета). А еще Невский канонизирован, он святой - это связь с исконно русской, в том числе духовной, культурой. Однако такой памятник будет совершенно новым историческим контекстом Лубянской площади, к которому еще придется привыкнуть", - сказал Лункин.Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке, по его словам, стало бы политическим реваншем, символом советского авторитарного прошлого, а также символом того, что "советский период – тоже наша героическая страница, где тоже были герои, которые защищали страну от внутренних и внешних врагов".По его словам, предсказуемо, что православные верующие "не могут выбрать Дзержинского, который участвовал в гонениях на Церковь"."Кандидатур было много, но власти пошли по самому простому пути, остановившись на двух героях. И уже на стадии обсуждения кандидатур произошла поляризация общества. Это показывает раздельность людей по восприятию истории и видению политического будущего России", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html

https://ria.ru/20210223/nevskiy-1598692743.html

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новости - религия и мировоззрение, религия, россия, александр невский, евгений герасимов, алексей венедиктов (журналист), дзержинский