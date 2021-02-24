Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Представитель госдепартамента Нед Прайс ушел от вопроса, считают ли США Алексея Навального узником совести.
Прайса спросили о решении организации Amnesty International ("Международная амнистия") не считать Навального узником совести из-за его "противоречивых высказываний" в прошлом.
"Мы смотрим на его задержание как на политически мотивированное. У России ужасный послужной список по правам человека, задержание Алексея Навального - лишь один элемент этого", - сказал Прайс.
Он напомнил о предыдущих заявлениях госдепа с критикой состояния прав человека в России.
"Что касается решения "Международной амнистии", то я должен просить вас обратиться к этим (заявлениям)", - сказал Прайс.
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Россия критику США отвергает и заявляла в прошлом, что в самих США не все благополучно с правами человека.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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