https://ria.ru/20210224/navalnyy-1598853685.html

Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести

Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести

Представитель госдепартамента Нед Прайс ушел от вопроса, считают ли США Алексея Навального узником совести. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T23:44

2021-02-24T23:44

2021-02-24T23:44

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алексей навальный

европейский суд по правам человека

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Представитель госдепартамента Нед Прайс ушел от вопроса, считают ли США Алексея Навального узником совести.Прайса спросили о решении организации Amnesty International ("Международная амнистия") не считать Навального узником совести из-за его "противоречивых высказываний" в прошлом.Он напомнил о предыдущих заявлениях госдепа с критикой состояния прав человека в России."Что касается решения "Международной амнистии", то я должен просить вас обратиться к этим (заявлениям)", - сказал Прайс.Россия критику США отвергает и заявляла в прошлом, что в самих США не все благополучно с правами человека.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598338901.html

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597113800.html

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россия, нед прайс, алексей навальный, европейский суд по правам человека, государственный департамент сша, сша, в мире