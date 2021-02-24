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Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести
Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести
Представитель госдепартамента Нед Прайс ушел от вопроса, считают ли США Алексея Навального узником совести. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:44
2021-02-24T23:44
россия
нед прайс
алексей навальный
европейский суд по правам человека
государственный департамент сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Представитель госдепартамента Нед Прайс ушел от вопроса, считают ли США Алексея Навального узником совести.Прайса спросили о решении организации Amnesty International ("Международная амнистия") не считать Навального узником совести из-за его "противоречивых высказываний" в прошлом.Он напомнил о предыдущих заявлениях госдепа с критикой состояния прав человека в России."Что касается решения "Международной амнистии", то я должен просить вас обратиться к этим (заявлениям)", - сказал Прайс.Россия критику США отвергает и заявляла в прошлом, что в самих США не все благополучно с правами человека.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598338901.html
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россия, нед прайс, алексей навальный, европейский суд по правам человека, государственный департамент сша, сша, в мире

Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести

23:44 24.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Представитель госдепартамента Нед Прайс ушел от вопроса, считают ли США Алексея Навального узником совести.
Прайса спросили о решении организации Amnesty International ("Международная амнистия") не считать Навального узником совести из-за его "противоречивых высказываний" в прошлом.

"Мы смотрим на его задержание как на политически мотивированное. У России ужасный послужной список по правам человека, задержание Алексея Навального - лишь один элемент этого", - сказал Прайс.

Он напомнил о предыдущих заявлениях госдепа с критикой состояния прав человека в России.
"Что касается решения "Международной амнистии", то я должен просить вас обратиться к этим (заявлениям)", - сказал Прайс.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Россия критику США отвергает и заявляла в прошлом, что в самих США не все благополучно с правами человека.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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