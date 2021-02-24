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https://ria.ru/20210224/navalnyy-1598774030.html
ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
Предположения о давлении руководства СИЗО-1 на Алексея Навального, из-за которого он якобы не общается с правозащитниками, неуместны, члены московской... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:07
2021-02-24T15:02
россия
бруно лепру
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
франция
происшествия
онк
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предположения о давлении руководства СИЗО-1 на Алексея Навального, из-за которого он якобы не общается с правозащитниками, неуместны, члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уже пять раз навещали его, заявил РИА Новости председатель столичной ОНК Георгий Волков.Он добавил, что правозащитники, занимаясь правами заключенных, не всегда делают это публично, поскольку главное - результат, а не пиар членов ОНК.Находящийся Навальный отказывается общаться с правозащитниками, работающими в СМИ, сообщили в ОНК."Сам Алексей мотивирует свой отказ тем, что не желает общаться с правозащитниками, которые совмещают свою работу в СМИ с деятельностью в ОНК", - сказал Волков.Он добавил, что Навальный при необходимости передаёт всю информацию через своих адвокатов.Мосгорсуд 20 февраля признал законным решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, ему предстоит отбыть около 2,5 лет. После этого его адвокаты заявили, что Навального могут этапировать в колонию в самое ближайшее время.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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россия, бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, франция, происшествия, онк, москва

ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО

14:07 24.02.2021 (обновлено: 15:02 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предположения о давлении руководства СИЗО-1 на Алексея Навального, из-за которого он якобы не общается с правозащитниками, неуместны, члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уже пять раз навещали его, заявил РИА Новости председатель столичной ОНК Георгий Волков.

"Сегодня в эфире "Эха Москвы" членом ОНК Москвы Мариной Литвинович было озвучено предположение о том, что Алексей Навальный отказывается от встреч с ОНК из-за возможного давления со стороны администрации СИЗО-1. В новости все выглядит так, будто Навальный под давлением не выходит к ОНК, однако отмечу, что члены московской комиссии посещали Алексея Анатольевича не менее пяти раз и он выходил к ним, беседы длились около 30-40 минут каждая", - сказал Волков.

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Он добавил, что правозащитники, занимаясь правами заключенных, не всегда делают это публично, поскольку главное - результат, а не пиар членов ОНК.

"Комментарий со стороны нашей коллеги Литвинович на "Эхе Москвы" мы считаем неуместным и подрывающими доверие к общественному контролю. Члены ОНК Москвы посещают Алексея Анатольевича Навального раз в неделю. Если он пожелает, чтобы мы рассказали о его условиях содержания, то мы сделаем это", - добавил председатель московской ОНК.

Находящийся Навальный отказывается общаться с правозащитниками, работающими в СМИ, сообщили в ОНК.
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"Сам Алексей мотивирует свой отказ тем, что не желает общаться с правозащитниками, которые совмещают свою работу в СМИ с деятельностью в ОНК", - сказал Волков.
Он добавил, что Навальный при необходимости передаёт всю информацию через своих адвокатов.

"Мы, как правозащитники, не можем идти вразрез интересам и правам заключенного", - добавил председатель московской ОНК.

Мосгорсуд 20 февраля признал законным решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, ему предстоит отбыть около 2,5 лет. После этого его адвокаты заявили, что Навального могут этапировать в колонию в самое ближайшее время.
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До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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