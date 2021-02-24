https://ria.ru/20210224/mova-1598703914.html

Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку

Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку

Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:30

2021-02-24T02:30

2021-02-24T02:30

ситуация на украине

остап дроздов

украина

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4 канала" выступил львовский журналист Остап Дроздов.Дроздов заявил, что в настоящее время "презирать украинский язык" публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а "гражданам своим можно". "Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет", - добавил он.По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка. Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу "Миротворец", ее обвинили в "сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины". Позднее девочка принесла извинения за свои слова.С середины июля позапрошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".

https://ria.ru/20200628/1573574121.html

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ситуация на украине, остап дроздов, украина, в мире