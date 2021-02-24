Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4 канала" выступил львовский журналист Остап Дроздов.
Дроздов заявил, что в настоящее время "презирать украинский язык" публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а "гражданам своим можно". "Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет", - добавил он.
По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.
Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу "Миротворец", ее обвинили в "сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины". Позднее девочка принесла извинения за свои слова.
28 июня 2020, 04:34Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
С середины июля позапрошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".