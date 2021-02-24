Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/mova-1598703914.html
Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:30
2021-02-24T02:30
ситуация на украине
остап дроздов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102461/37/1024613786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a4fddcf713626989c05f7faa277ce04.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4 канала" выступил львовский журналист Остап Дроздов.Дроздов заявил, что в настоящее время "презирать украинский язык" публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а "гражданам своим можно". "Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет", - добавил он.По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка. Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу "Миротворец", ее обвинили в "сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины". Позднее девочка принесла извинения за свои слова.С середины июля позапрошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
https://ria.ru/20200628/1573574121.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102461/37/1024613786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e462a60d1d99ba7c5c7efce6023e1d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, остап дроздов, украина, в мире

Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку

02:30 24.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУрок украинского языка
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти должны усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. С таким мнением в эфире "4 канала" выступил львовский журналист Остап Дроздов.
Дроздов заявил, что в настоящее время "презирать украинский язык" публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а "гражданам своим можно". "Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет", - добавил он.
По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.
Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу "Миротворец", ее обвинили в "сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины". Позднее девочка принесла извинения за свои слова.
Львовский журналист Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
28 июня 2020, 04:34
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
С середины июля позапрошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
 
Ситуация на УкраинеОстап ДроздовУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Лента новостейМолния