Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210224/mks-1598721758.html
Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года
Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года
Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:14
2021-02-24T12:13
хочу стать космонавтом
японское агентство аэрокосмических исследований
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598723134_0:90:2048:1242_1920x0_80_0_0_7319fbe6eda82b8cb0f3a5e2d461312c.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром МКС, сообщил в интервью РИА Новости директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада.Согласно планам японского агентства, в 2022 году должен состояться полет Коичи Вакаты, а в 2023 году – астронавта Сатоши Фурукавы. Как уточнил Вада, дальнейших планов нет, так как официально работа станции планируется до декабря 2024 года, хоть продление этого срока и обсуждается.Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии был Коичи Ваката. Он командовал экипажем станции с марта по май 2014 года.Читайте полный текст интервью Есио Вады &gt;&gt;
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598723134_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4df92b722a7af3f15a0c67a689a92314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
японское агентство аэрокосмических исследований, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония

Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года

10:14 24.02.2021 (обновлено: 12:13 24.02.2021)
 
© NASAЯпонский космонавт Акихико Хошидэ
Японский космонавт Акихико Хошидэ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром МКС, сообщил в интервью РИА Новости директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада.
"Сейчас там находится Соичи Ногучи. После него приблизительно этой весной на американском корабле Crew Dragon отправится астронавт Акихико Хошидэ, и он станет командиром МКС", - сказал Вада.
Согласно планам японского агентства, в 2022 году должен состояться полет Коичи Вакаты, а в 2023 году – астронавта Сатоши Фурукавы. Как уточнил Вада, дальнейших планов нет, так как официально работа станции планируется до декабря 2024 года, хоть продление этого срока и обсуждается.
Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии был Коичи Ваката. Он командовал экипажем станции с марта по май 2014 года.
Читайте полный текст интервью Есио Вады >>
 
Хочу стать космонавтомЯпонское агентство аэрокосмических исследованийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Лента новостейМолния