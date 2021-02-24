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Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года

Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года

Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:14

2021-02-24T10:14

2021-02-24T12:13

хочу стать космонавтом

японское агентство аэрокосмических исследований

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

япония

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром МКС, сообщил в интервью РИА Новости директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада.Согласно планам японского агентства, в 2022 году должен состояться полет Коичи Вакаты, а в 2023 году – астронавта Сатоши Фурукавы. Как уточнил Вада, дальнейших планов нет, так как официально работа станции планируется до декабря 2024 года, хоть продление этого срока и обсуждается.Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии был Коичи Ваката. Он командовал экипажем станции с марта по май 2014 года.Читайте полный текст интервью Есио Вады >>

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

японское агентство аэрокосмических исследований, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония