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Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года
Японец станет командиром МКС впервые с 2014 года
Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:14
2021-02-24T10:14
2021-02-24T12:13
хочу стать космонавтом
японское агентство аэрокосмических исследований
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
япония
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром МКС, сообщил в интервью РИА Новости директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада.Согласно планам японского агентства, в 2022 году должен состояться полет Коичи Вакаты, а в 2023 году – астронавта Сатоши Фурукавы. Как уточнил Вада, дальнейших планов нет, так как официально работа станции планируется до декабря 2024 года, хоть продление этого срока и обсуждается.Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии был Коичи Ваката. Он командовал экипажем станции с марта по май 2014 года.Читайте полный текст интервью Есио Вады >>
япония
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РИА Новости
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японское агентство аэрокосмических исследований, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония