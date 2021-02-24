https://ria.ru/20210224/vada-1598742574.html

Есио Вада: Япония хочет больше совместных экспериментов с Россией на МКС

Есио Вада: Япония хочет больше совместных экспериментов с Россией на МКС

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сотрудничает с Россией давно – практически все время существования Международной космической станции... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:47

2021-02-24T11:47

2021-02-24T11:47

ёсио вада

россия

японское агентство аэрокосмических исследований

япония

интервью

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сотрудничает с Россией давно – практически все время существования Международной космической станции. Совместные эксперименты в космосе приносят результаты, и стороны обсуждают возможные в дальнейшем новые исследования. Об этом, а также о том, с кем агентство еще сотрудничает, а с кем пока не собирается, о новой японской космической технике, и о том, кому может достаться грунт с астероида Рюгу, доставленный на Землю зондом Hayabusa, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану директор московского представительства JAXA Ёсио Вада.– Расскажите о взаимодействии Японии и России в космосе.– До того как к Международной космической станции начали летать новые американские корабли, семь астронавтов JAXA слетали на кораблях "Союз". Для этого им организовали тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Эти тренировки продолжаются и сейчас, потому что японским астронавтам нужно быть знакомыми с российским сегментом МКС.Самое тесное взаимодействие наших ведомств было достигнуто на этих тренировках. Сейчас их, конечно, меньше, но мы предполагаем, что взаимодействие будет продолжаться. Вообще, в Японии, также как, наверное, и в России, космонавты, они как супергерои, то есть очень популярны.– Какие совместные эксперименты Россия и Япония проводят на станции?– Эксперименты – это очень важная деятельность. Если говорить подробно, то это выращивание протеиновых кристаллов (эксперимент "Кристаллизатор" по изучению структуры белков, направленный на совершенствование технологии производства различных лекарств, – ред.). Мы его проводим с 2009 года, за это время состоялось 17 экспериментов. Кроме того, уже принято решение, что эти эксперименты будут продолжаться до декабря 2024 года. И мы, и российская сторона гордимся тем, что по продолжительности других таких экспериментов на МКС не было.На данный момент мы обсуждаем и другие возможные совместные проекты по экспериментам в будущем.– Есть какие-то конкретные исследования, совместное проведение которых вы обсуждаете с Роскосмосом?– Сейчас идут переговоры, и мы стараемся, чтобы все состоялось. JAXA хотела бы внести свой вклад, участвуя в экспериментах – в сфере, в которой JAXA наиболее преуспела и сильна. К примеру, агентство JAXA рассматривает сотрудничество в эксперименте по Печи Электростатической Левитации (ELF). ELF использует электростатическую силу для левитации металлов и сплавов. ELF также может плавить материалы с температурой плавления более 2000 тысяч градусов Цельсия, облучая их лазером. Плавя материал, можно наблюдать жидкое состояние самого материала и исследовать его теплофизические свойства – плотность, вязкость, поверхностное натяжение.Также в модуле Kibo есть шлюзовая камера, благодаря которой мы можем перемещать исследуемые образцы и различное оборудование для экспериментов как внутри, так и снаружи герметичного модуля. Таким образом мы можем изучать реакцию различных объектов на среду за пределами космического модуля. Мы знаем, что среда за бортом МКС довольно жесткая, суровая. И какие-то вещи, материалы можно поместить снаружи станции, например, на один-два года. А потом забрать обратно и отправить на Землю для проведения исследований.Кроме того, из модуля Kibo с помощью роботизированной руки и специального устройства можно развертывать на орбите небольшие спутники до 50 килограммов, задавая им точное направление. Правда, пока соглашение с "Роскосмосом" не достигнуто. Но обсуждение, что мы можем сделать друг для друга, у нас идет.– Если вернуться к выращиванию протеиновых кристаллов, дал ли этот эксперимент какие-то прорывные или неожиданные результаты?– Были достигнуты хорошие результаты в получении протеиновых кристаллов. Высококачественные протеиновые кристаллы, полученные в космосе, по возвращению на Землю проходят серию рентгеновских дифракционных проверок. Точное определение структуры кристаллов играет существенную роль в производстве лекарств.Однако в Японии процесс введения лекарства в обращение очень длительный. Пока в больницах эти лекарства не могут использоваться для обычных пациентов.Вот в России вакцину "Спутник V" смогли очень быстро внедрить. Мы не можем сравнивать вакцину "Спутник V" с космическим экспериментом, так как к ним абсолютно другой подход. И хотелось бы, чтобы эти лекарства, которые появились в результате деятельности МКС, тоже побыстрее вошли в употребление и обращение.– Какие японские астронавты отправятся на МКС в ближайшие несколько лет и примерно когда?– Сейчас там находится Соичи Ногучи. После него приблизительно этой весной на американском корабле Crew Dragon отправится астронавт Акихико Хошидэ, и он станет командиром МКС. Ориентировочно в 2022 году будет полет астронавта Коичи Вакаты. Следующим полетит на станцию Сатоши Фурукава, это будет приблизительно в 2023 году. Но так как пока работа МКС планируется до декабря 2024 года, то и конкретика есть только по этим датам.– JAXA пока не задумывается о том, чтобы купить место в российском "Союзе"?– К сожалению, на данный момент, у нас нет планов на прямое приобретение мест для японских астронавтов у России.Конечно, мне бы, как работающему здесь, в России, хотелось бы более близкого и прямого сотрудничества с российской стороной, но это мое личное мнение.– Партнеры по МКС согласны, чтобы станция работала не до 2024 года, а до 2028-2030 годов, но окончательного решения пока нет. Когда ожидается, что такое решение примет Япония?– Сейчас идут дискуссии, обсуждение по этому поводу на уровне японского правительства. Но что такое МКС? Во-первых, это место, где проживают люди, во-вторых, это экспериментальная лаборатория, в-третьих, это сфера для коммерческой деятельности. То есть идет обсуждение того, как в будущем распределить эти функции, чтобы МКС работала наиболее эффективно.Тут важно, что МКС – это совместный проект, поэтому Япония ничего индивидуально принять не сможет, важно совместное рассмотрение этого вопроса международными партнерами.– То есть обсуждается не вопрос, продлевать работу МКС или не продлевать, а, скорее, как распределить работу станции в случае продления?– Действительно так, то есть, без определенной цели нет смысла продлевать что-либо. Ну и потом, деньги тоже не бесконечные. Наступит время, когда МКС физически "состарится", поэтому важно понять, что за это время человек может сделать на низкой околоземной орбите.– Недавно японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути заявил, что полеты человека на МКС бессмысленны из-за больших затрат на жизнеобеспечение, и что в космос должны летать только роботы. Что вы об этом думаете?– Я не в курсе, что сказал господин Кавагути, но я хотел бы высказать свои личные мысли о пилотируемой космонавтике. В космической деятельности, на мой взгляд, важно учитывать преимущества, недостатки и характеристики беспилотных и пилотируемых систем и сочетать их для эффективной и результативной космической деятельности и безопасности.Я считаю, что люди могут работать несравненно лучше, чем беспилотные роботы, когда дело доходит до работы на орбитальных станциях и исследования Луны. Например, с точки зрения точности и гибкости в случае кризиса.С точки зрения антикризисного управления, для выживания человеческого вида имеет значение расширение сферы пилотируемой космической деятельности. Ведутся целые дискуссии о беспилотном или пилотируемом способе достижения этой цели. Выбор того или иного способа должен исходить одновременно и из стоимости, и из уровня технологий, поэтому важно рассматривать беспилотный или пилотируемый способы как процесс. Однако, мое мнение, что конечной целью должно быть расширение сферы деятельности человека.– Расскажите о ситуации с японским участием в проекте "Спектр-УФ"?– Конкретного соглашения с Россией еще нет. Но японская сторона рассматривает возможность установить там наблюдательное оборудование. Запуск аппарата еще достаточно нескоро, поэтому, я надеюсь, мы достигнем согласия и сможем принять участие в международном сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.– Какое оборудование вы собираетесь установить на российский телескоп?– Насколько мы в JAXA понимаем, на этом аппарате помимо основного телескопа планируется установка блока спектрографов, блока камер поля, а также ультрафиолетового спектрографа для наблюдения за экзопланетами. Сейчас мы обсуждаем с "Роскосмосом" возможность изготовления спектрографа для экзопланет.– Япония вошла в предложенные США соглашения Артемиды. Каков будет ваш вклад в проект Gateway?– Что касается проекта Gateway, Япония рассматривает возможность предоставления систем экологического контроля и жизнеобеспечения для обитаемого модуля. Кроме того, японская сторона обсуждает вопрос доставки всего необходимого на Gateway нашим новым грузовым кораблем HTV-X. Надо отметить, что полноценный договор между НАСА и японской стороной не заключен, и мы на стадии обсуждения данного вопроса.– А своих астронавтов собираетесь отправлять на Gateway?– Как я уже говорил, пока нет договора. И сейчас идет урегулирование между НАСА и японским правительством. Конечно в будущем, все бы хотели, чтобы японские астронавты были на Луне.– Вы упомянули корабль HTV-X. В чем его отличия от обычного HTV? Когда состоится первый его полет к МКС?– Сама конструкция стала абсолютно новой. Если говорить конкретно о грузоподъемности, то она возросла на 45%. Объем увеличился на 60%. Мы считаем, что это увеличение должно положительно сказаться на деятельности МКС.– Когда состоится первый полет HTV-X?– Первый HTV-X разрабатывается для запуска в 2022 финансовом году или позднее. Раньше грузовики HTV только доставляли грузы на станцию. У нового будет и другая миссия. HTV-X сможет отходить от станции и подниматься на более высокую орбиту – до 500 километров, для развертывания спутников, которые будут закреплены на его внешней поверхности.Орбита на 100 километров выше МКС позволяет увеличить срок службы спутников. Те спутники, которые развертываются со станции, примерно через год сходят с орбиты и сгорают в атмосфере.– Сколько спутников и какого размера HTV-X сможет запускать?– На грузовом корабле HTV-X можно будет разместить до четырех кубсатов размерности 6U, то есть габаритами примерно 10 на 20 на 30 сантиметров.Кроме того, сейчас ведутся переговоры, что третий корабль уже достигнет Gateway и туда доставит необходимый груз.– То есть к МКС полетят два корабля?– Первый и второй точно полетят к МКС. А третий будет либо на Gateway, либо на МКС.– Расскажите о новой ракете для нового грузовика?– Да, HTV с ракетой-носителем H-2B уже ушли в отставку. Сейчас разрабатывается новая ракета H3. Она будет достаточно мощной, чтобы запустить грузовик HTV-X на МКС.– Когда возможен первый полет ракеты H3?– В первый полет Н3 запустит спутник, это будет не грузовик HTV-X. Пока ракета в разработке, поэтому конкретную дату мы не называем. Разработка должна завершиться в 2021 финансовом году, а в Японии это с апреля 2021 года по март следующего, 2022.– Кроме ракеты Н2-В, которая используется для грузовых кораблей, есть еще ракета Н2-А, которая с приходом Н3 тоже уйдет в отставку. Сколько пусков Н-2А еще осталось?– Пуски H3 и H-2A будут какое-то время идти перекрестно. Пока до 2023 года предполагается шесть запусков ракеты Н-2А. Но это пуски по планам японского правительства – четыре спутника дистанционного зондирования Земли, один навигационный спутник, а также парный запуск астрономического аппарата и лунной исследовательской миссии на одной ракете.Нужно отметить, что производитель этой ракеты, Mitsubishi Heavy Industries, обладает правами на ее пуски. Они могут предлагать пусковые услуги на коммерческой основе. Если другие страны захотят оправить на ней свои спутники, то пусков может быть и больше шести.– Сотрудничаете ли вы с Китаем? Не планируете ли разместить свое научное оборудование на их орбитальной станции?– Сейчас ничего не предпринимаем, совместно не делаем. И пока никаких планов по этому направлению нет.– Недавно зонд миссии Hayabusa доставил на Землю грунт с астероида Рюгу. Планируете ли поделиться им с учеными других стран, в том числе и с российскими?– Да, следующим летом мы планируем опросить международных исследователей и раздать заинтересованным ученым частички грунта. Эти полтора года мы будем пока сами разбираться с тем, что доставил зонд, что именно в этих образцах. В июне 2022 года начнется международная раздача.40% грунта мы оставим на хранении, чтобы изучить его, когда в будущем появятся новые технологии. 10% мы передадим НАСА, с которой у нас соглашение. Они тоже отправили похожий спутник – OSIRIS-REх на астероид Бенну, правда, он пока еще не вернулся.Мы выделим 15% грунта для раздачи международным исследователям. Конечно, желающих должно быть много, поэтому мы проведем отбор, конкурс. И для российских ученых тоже открыты двери, если будет такая заинтересованность.– То есть они пока эту заинтересованность не проявили?– Мы просто еще пока не объявляли сбор заявок. – Президент Турции Эрдоган недавно заявил о том, что собирается в 2023 году отправить аппарат на Луну, но из-за географических особенностей Турции, им придется воспользоваться космодромом какой-то из "дружественных и союзных стран". К вам не обращались за такой помощью?– Не слышал, чтобы Турция к нам обращалась с таким вопросом. Хотя, в 2018 году с нашего модуля Kibo на МКС был отправлен и развернут (на орбите, – ред.) маленький турецкий спутник. И в принципе, у нас было соглашение о сотрудничестве с Турцией.На коммерческой основе, конечно, можно отправить что-то всегда. Mitsubishi Heavy Industries – производитель ракет, они могут делать коммерческие запуски с японского космодрома Танегасима. В принципе, такой вариант может быть.– Недавно сообщалось о том, что храм Дайго-дзи в Киото совместно с компанией Terra Space планируют в 2023 году отправить на орбиту спутник-храм со статуей Будды внутри. Вы принимаете в этом какое-то участие, или это чисто коммерческий проект?– Ни правительство Японии, ни JAXA к этому отношения не имеют. Есть определенные предприятия, которые изготавливают спутники. Есть и университеты, которые тоже могут производить спутники. У таких предприятий всегда можно за деньги заказать такой интересный спутник и отправить его на орбиту.– В этом году в Японии будут проходить Олимпийские игры. В тот момент на орбите будет находиться японский астронавт Акихико Хошидэ. Он возьмет с собой какую-то атрибутику? Экипаж будет заниматься чем-то особенным во время Олимпиады?– Я не слышал, что на станцию повезут что-то особенное. Но Олимпийские игры – это очень значимое событие, мы ждали их достаточно долго. Японский олимпийский комитет и JAXA сотрудничают, поэтому если наш астронавт будет находиться в этот момент на орбите, лично я надеюсь услышать пару слов приветствия или послание, которые поднимут настроение спортсменам.– Это будет просто послание или прямое включение в ходе церемонии открытия?– Я о таком не слышал. Я сам как инженер считаю, что достаточно рискованно включать такой элемент в ответственную и продуманную программу. Это же завязано на МКС, мало ли какие-то проблемы или помехи связи будут. Но вообще, конечно, это было бы здорово.– Политические разногласия России и Японии, а именно нерешенный территориальный вопрос, на взаимодействие JAXA с Роскосмосом влияют или нет?– Политика и дипломатия, честно говоря, вне моей компетенции. Россия и Япония сотрудничают в космической сфере уже давно. И то, что я сейчас здесь могу и жить, и работать, это один из примеров того, насколько у нас все идет по-деловому. Дружеские отношения поддерживают сами космонавты и астронавты, и это является еще одним символом, на мой взгляд. Мы обсуждаем вопросы того, что могли бы в будущем делать вместе.В этом году 60-летняя годовщина полета Гагарина. Я думаю, что и в Японии к этой сфере будет больше внимания. Надеюсь, что в юбилейном году Япония и Россия будут углублять свои отношения в космической сфере.Я только недавно приехал в Москву – в январе. И я бы, конечно, хотел, чтобы деятельность JAXA здесь развивалась, и я буду прилагать к этому усилия.

https://ria.ru/20190412/1552480404.html

https://ria.ru/20210220/mir-1597969859.html

https://ria.ru/20210211/otlichiya-1596946019.html

https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html

https://ria.ru/20200306/1568193684.html

https://rsport.ria.ru/20210218/olimpiada-1597955028.html

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