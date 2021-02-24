https://ria.ru/20210224/manyak-1598807930.html

"Скопинский маньяк" готовится выйти из колонии, сообщил источник

"Скопинский маньяк" готовится выйти из колонии, сообщил источник

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вскоре выйдет на свободу после 17 лет заключения, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:47

2021-02-24T16:47

2021-02-24T17:13

скопин

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156163/40/1561634065_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2097ffaa26bfb4215d59a33e3db27a03.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вскоре выйдет на свободу после 17 лет заключения, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.В августе 2005-го Скопинский районный приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.В пресс-службе управления ФСИН по Саратовской области информацию не комментируют.

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

скопин

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скопин, рязанская область, происшествия