https://ria.ru/20210224/manyak-1598807930.html
"Скопинский маньяк" готовится выйти из колонии, сообщил источник
"Скопинский маньяк" готовится выйти из колонии, сообщил источник
Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вскоре выйдет на свободу после 17 лет заключения, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:47
2021-02-24T16:47
2021-02-24T17:13
скопин
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вскоре выйдет на свободу после 17 лет заключения, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.В августе 2005-го Скопинский районный приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.В пресс-службе управления ФСИН по Саратовской области информацию не комментируют.
https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html
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скопин, рязанская область, происшествия
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вскоре выйдет на свободу после 17 лет заключения, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет", — сказал собеседник агентства.
Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине
и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.
Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.
В августе 2005-го Скопинский районный приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области
.
В пресс-службе управления ФСИН по Саратовской области информацию не комментируют.