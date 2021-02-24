https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598770927.html

В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус

В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус

Прекращено первое в России уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе, которое было возбуждено в Петербурге в апреле 2020 года, рассказал РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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сестрорецк

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Прекращено первое в России уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе, которое было возбуждено в Петербурге в апреле 2020 года, рассказал РИА Новости координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.В начале апреля прокуратура Петербурга сообщила о возбуждении дела по новой статье УК РФ 207.1 против Анны Шушпановой. Она разместила в группе "ВКонтакте" "Новости Сестрорецка" запись о том, что в поликлинике Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения и принятия мер безопасности. Позже эта запись удалена из сообщества."Адвокат Шушпановой Павел Ясман сообщил, что дело прекращено за отсутствием состава", - сказал Прянишников.Следственный комитет провел проверку фактов, указанных в ее посте, и не нашел их ложными, добавил собеседник.Первого апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ. По статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств) осужденному грозит до трех лет ограничения свободы.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584044213.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206575.html

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сестрорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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