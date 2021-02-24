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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598731065.html
В России за сутки выявили 11 749 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 11 749 случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 — это минимум с 8 октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:02
2021-02-24T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 — это минимум с 8 октября, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 11 823 случаях. Таким образом, второй день подряд показатель остается ниже 12 тысяч. Темпы суточного прироста сохраняются на уровне 0,3 процента.Умерли за сутки 383 человека, выписались из больниц — 12 218.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 1417 (накануне было 1198). В Санкт-Петербурге выявили 909 заразившихся, в Подмосковье — 695, в Нижегородской области — 397, в Ростовской — 304, в Воронежской — 303, в Самарской — 280, Иркутской — 239, в Пермском крае — 222, в Челябинской области — 221. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области и на Чукотке — по три, в Ненецком автономном округе их четыре, а в Магаданской области — пять.У каждого десятого заболевание протекает без симптомов.Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 200 902. Умерли за все время 84 430 человек, вылечились — 3 751 562.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 11 749 случаев COVID-19

11:02 24.02.2021 (обновлено: 11:31 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 — это минимум с 8 октября, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 11 823 случаях. Таким образом, второй день подряд показатель остается ниже 12 тысяч. Темпы суточного прироста сохраняются на уровне 0,3 процента.
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Умерли за сутки 383 человека, выписались из больниц — 12 218.
Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 1417 (накануне было 1198). В Санкт-Петербурге выявили 909 заразившихся, в Подмосковье — 695, в Нижегородской области — 397, в Ростовской — 304, в Воронежской — 303, в Самарской — 280, Иркутской — 239, в Пермском крае — 222, в Челябинской области — 221.
Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области и на Чукотке — по три, в Ненецком автономном округе их четыре, а в Магаданской области — пять.
У каждого десятого заболевание протекает без симптомов.
Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 200 902. Умерли за все время 84 430 человек, вылечились — 3 751 562.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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