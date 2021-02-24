https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598731065.html

В России за сутки выявили 11 749 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 11 749 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 — это минимум с 8 октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:02

2021-02-24T11:02

2021-02-24T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598357344_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_5ca8c35b28324579f3a69564b47baafb.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев COVID-19 — это минимум с 8 октября, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 11 823 случаях. Таким образом, второй день подряд показатель остается ниже 12 тысяч. Темпы суточного прироста сохраняются на уровне 0,3 процента.Умерли за сутки 383 человека, выписались из больниц — 12 218.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 1417 (накануне было 1198). В Санкт-Петербурге выявили 909 заразившихся, в Подмосковье — 695, в Нижегородской области — 397, в Ростовской — 304, в Воронежской — 303, в Самарской — 280, Иркутской — 239, в Пермском крае — 222, в Челябинской области — 221. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области и на Чукотке — по три, в Ненецком автономном округе их четыре, а в Магаданской области — пять.У каждого десятого заболевание протекает без симптомов.Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 200 902. Умерли за все время 84 430 человек, вылечились — 3 751 562.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество